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Yemeseniz daha iyi! Bu yemeklerin piştikten sonra besin değerleri yok oluyor

Bazı yemekleri pişirmek sebzelerin besin değerlerini yok edebilir. Peki piştikten sonra besin değerleri kaybolan gıdalar hangileri? İşte piştikçe besin değeri azalan yiyecekler...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 18:58 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 18:58
Yemeseniz daha iyi! Bu yemeklerin piştikten sonra besin değerleri yok oluyor

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Yemek pişirme aşaması besin değerlerini etkileyen önemli bir faktördür. Özellikle suda eriyen vitaminler ısıya duyarlı olduğu için pişirme sırasında kaybolabilir. Peki hangi yiyeceklerin piştikçe besin değeri azalır? İşte konuya dair merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Brokoli ve havuç çiğ tüketilmeli

Örneğin C vitamini ve B vitaminleri gibi vitaminler kaynatma yöntemiyle azalma eğilimindedir. Bu yüzden brokoli, havuç gibi sebzeleri çiğ veya hafif pişirerek daha fazla besin değeri elde edebilirsiniz. Ayrıca bazı besinler pişirdikten sonra daha besleyici hale gelir. Örneğin domateslerdeki likopen pişirme ile daha faydalı hale gelir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Havuç ve tatlı patates pişirilerek tüketilebilir

Bazı gıdaların ise pişirme ile emilimlerini artırır. Havuç ve tatlı patates gibi sebzelerde bulunan beta karoten buharda pişirme ile daha iyi emilir. Ayrıca omega-3 yağ asitleri içeren balıklar düşük sıcaklıklarda pişirildiğinde besin değerini korur. Pişirme yöntemi bazı antioksidanların kaybını engellerken diğerlerinin emilimini artırabilir bu yüzden doğru pişirme yöntemlerini tercih etmek önemlidir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Çiğ ve pişmiş gıdalar dengeli bir şekilde tüketilmeli

Pişirme işlemi besin değerini her zaman yok etmez. Çiğ ve pişmiş gıdaları dengeli bir şekilde tüketmek sağlıklı bir öğün rutinini destekler. Sebzeleri hafifçe pişirerek besin değerlerini koruyabilirken bazı besinleri ise pişirerek daha fazla fayda sağlayabilirsiniz.

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