Yemeseniz daha iyi! Bu yemeklerin piştikten sonra besin değerleri yok oluyor

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Yemek pişirme aşaması besin değerlerini etkileyen önemli bir faktördür. Özellikle suda eriyen vitaminler ısıya duyarlı olduğu için pişirme sırasında kaybolabilir. Peki hangi yiyeceklerin piştikçe besin değeri azalır? İşte konuya dair merak edilenler... (Takvim Foto Arşiv) Brokoli ve havuç çiğ tüketilmeli Örneğin C vitamini ve B vitaminleri gibi vitaminler kaynatma yöntemiyle azalma eğilimindedir. Bu yüzden brokoli, havuç gibi sebzeleri çiğ veya hafif pişirerek daha fazla besin değeri elde edebilirsiniz. Ayrıca bazı besinler pişirdikten sonra daha besleyici hale gelir. Örneğin domateslerdeki likopen pişirme ile daha faydalı hale gelir.

(Takvim Foto Arşiv) Havuç ve tatlı patates pişirilerek tüketilebilir Bazı gıdaların ise pişirme ile emilimlerini artırır. Havuç ve tatlı patates gibi sebzelerde bulunan beta karoten buharda pişirme ile daha iyi emilir. Ayrıca omega-3 yağ asitleri içeren balıklar düşük sıcaklıklarda pişirildiğinde besin değerini korur. Pişirme yöntemi bazı antioksidanların kaybını engellerken diğerlerinin emilimini artırabilir bu yüzden doğru pişirme yöntemlerini tercih etmek önemlidir.