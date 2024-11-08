Kaloriferin arkasına bunu koyun! Sıcaklığı yükseltiyor faturayı düşürüyor

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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber ısınma yöntemleri ve giderler araştırılıyor. Peki hem faturadan tasarruf edip hem de sıcacık bir evde oturmak mümkün mü? İşte sıcaklığı yükseltip faturayı düşürmenizi sağlayacak o tüyo...

(Takvim Foto Arşiv) Peteklerin arkasına koyun Isı verimliliğini yükseltirken tasarruf yapmanızı sağlayacak olan yöntemi kısaca anlatıyoruz. Öncelikle karton veya ince bir tahta üzerine alüminyum folyo sarmanız yeterli olacaktır. Alüminyum folyoyu sardığınız karton ya da tahtayı ise peteklerin arkasına yerleştirmeniz gerekiyor.