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Kaloriferin arkasına bunu koyun! Sıcaklığı yükseltiyor faturayı düşürüyor

Havaların soğumasıyla beraber kaloriferler yakılmaya başlandı. Peki hem faturadan tasarruf edip hem de sıcacık bir evde oturmak mümkün mü? İşte sıcaklığı yükseltip faturayı düşüren o yöntem...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 19:15 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 19:15
Kaloriferin arkasına bunu koyun! Sıcaklığı yükseltiyor faturayı düşürüyor

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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber ısınma yöntemleri ve giderler araştırılıyor. Peki hem faturadan tasarruf edip hem de sıcacık bir evde oturmak mümkün mü? İşte sıcaklığı yükseltip faturayı düşürmenizi sağlayacak o tüyo...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Peteklerin arkasına koyun

Isı verimliliğini yükseltirken tasarruf yapmanızı sağlayacak olan yöntemi kısaca anlatıyoruz. Öncelikle karton veya ince bir tahta üzerine alüminyum folyo sarmanız yeterli olacaktır. Alüminyum folyoyu sardığınız karton ya da tahtayı ise peteklerin arkasına yerleştirmeniz gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Isı verimliliğini artırıyor

Bu yöntem ısı verimliliğini ve tasarrufu garantiliyor. Radyatörün arkasına yerleştirilen folyo, ısıyı evin duvarlarından geçirmeyip odaya geri yansıtıyor. Böylece sıcaklığın evinizin içerisinde kalması mümkün oluyor.

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