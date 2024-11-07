Bunları sakın bulaşık makinesinde yıkamayın! Servis kapsamına girmiyor

Evde kullandığımız teknolojik aletler gündelik işlerimizi büyük oranda kolaylaştırıyor. Öte yandan bulaşık makineleri ev işlerini kolaylaştırsa da bazı eşyalar için zararlı olabilir. Bu nedenle bazı eşyaları makineye atmamak gerekiyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
BUNLARI ASLA MAKİNEDE YIKAMAYIN
Yapışmaz tencereler
Yapışmaz kaplamalı tencere ve tavalar bulaşık makinesinde kaplamalarını kaybedebilir. Zamanla yüzeyleri pul pul dökülmeye başlar.
Keskin bıçaklar
Bulaşık makinesi keskin bıçakların ağızlarını köreltebilir. Ayrıca bıçakları yerleştirirken veya çıkarırken elinizi kesme riski taşır.
(Takvim Foto Arşiv)
Saplı bıçaklar
Bu tür bıçakların sapındaki yapıştırıcı makinenin sıcak suyu nedeniyle eriyebilir ve bıçağın sap kısmının kopmasına neden olabilir.
Dökme demir
Dökme demir ürünler bulaşık deterjanları nedeniyle koruyucu yüzeylerini kaybedip ilerleyen süreçte paslanabilir.
Metalik porselenler
Metal süslemeler bulaşık makinesinde aşınabilir veya zarar görebilir. Özellikle metal desenli porselenler elde yıkandığında daha uzun ömürlü olacaktır.