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Bunları sakın bulaşık makinesinde yıkamayın! Servis kapsamına girmiyor

Bulaşık makineleri hayatımıza kolaylaştıran pratik ev aletleri olsa da her türlü mutfak eşyasını bu makinede yıkamak doğru değil. Üstelik bazı hatalar garanti kapsamına girmiyor. Peki hangi mutfak eşyaları bulaşık makinesinde yıkanmaz? İşte makineye asla atmamanız gerekenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 12:30 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 12:33
Bunları sakın bulaşık makinesinde yıkamayın! Servis kapsamına girmiyor

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Evde kullandığımız teknolojik aletler gündelik işlerimizi büyük oranda kolaylaştırıyor. Öte yandan bulaşık makineleri ev işlerini kolaylaştırsa da bazı eşyalar için zararlı olabilir. Bu nedenle bazı eşyaları makineye atmamak gerekiyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BUNLARI ASLA MAKİNEDE YIKAMAYIN

Yapışmaz tencereler

Yapışmaz kaplamalı tencere ve tavalar bulaşık makinesinde kaplamalarını kaybedebilir. Zamanla yüzeyleri pul pul dökülmeye başlar.

Keskin bıçaklar

Bulaşık makinesi keskin bıçakların ağızlarını köreltebilir. Ayrıca bıçakları yerleştirirken veya çıkarırken elinizi kesme riski taşır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Saplı bıçaklar

Bu tür bıçakların sapındaki yapıştırıcı makinenin sıcak suyu nedeniyle eriyebilir ve bıçağın sap kısmının kopmasına neden olabilir.

Dökme demir

Dökme demir ürünler bulaşık deterjanları nedeniyle koruyucu yüzeylerini kaybedip ilerleyen süreçte paslanabilir.

Metalik porselenler

Metal süslemeler bulaşık makinesinde aşınabilir veya zarar görebilir. Özellikle metal desenli porselenler elde yıkandığında daha uzun ömürlü olacaktır.

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