Bunları sakın bulaşık makinesinde yıkamayın! Servis kapsamına girmiyor

Evde kullandığımız teknolojik aletler gündelik işlerimizi büyük oranda kolaylaştırıyor. Öte yandan bulaşık makineleri ev işlerini kolaylaştırsa da bazı eşyalar için zararlı olabilir. Bu nedenle bazı eşyaları makineye atmamak gerekiyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...