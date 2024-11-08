Mersin’de devrilerek yanan tırın sürücüsü feci şekilde can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda kaza yapan tır alev alev yandı, sürücü hayatını kaybetti.









Kaza, Mersin Tarsus-Adana otoyolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hurma yüklü 31 RBU 64 çekici plakalı, 31 ASY 383 dorse plakalı Cuma Ekenek'in (41) kullandığı tır, otoyol Tarsus-Adana istikameti Yenice bölgesini geçince, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak devrildi.