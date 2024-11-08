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Mersin'de devrilerek yanan tırın sürücüsü feci şekilde can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilerek yanan hurma yüklü tırın sürücüsü yaşamını yitirdi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldükten sonra, araç sürücüsünün cesedine ulaşıldı.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 23:11 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 23:22
Mersin’de devrilerek yanan tırın sürücüsü feci şekilde can verdi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda kaza yapan tır alev alev yandı, sürücü hayatını kaybetti.

TIR alev alev yandı: Sürücü hayatını kaybetti!



Kaza, Mersin Tarsus-Adana otoyolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hurma yüklü 31 RBU 64 çekici plakalı, 31 ASY 383 dorse plakalı Cuma Ekenek'in (41) kullandığı tır, otoyol Tarsus-Adana istikameti Yenice bölgesini geçince, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak devrildi.

Otoyolda kaza yapan tır alev alev yandı: Sürücü hayatını kaybetti (DHA)Otoyolda kaza yapan tır alev alev yandı: Sürücü hayatını kaybetti (DHA)

Hasar gören araç yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangını söndürüldü.

Otoyolda kaza yapan tır alev alev yandı: Sürücü hayatını kaybetti (İHA)Otoyolda kaza yapan tır alev alev yandı: Sürücü hayatını kaybetti (İHA)

SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Hurdaya dönen araçta talihsiz sürücünün cansız bedeni bulundu. Bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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