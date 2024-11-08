Her lokması cildi yaşlandırıyor! Tüketmeden önce iki kere düşüneceğiniz yiyecekler

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Yağda kızartılan yiyecekler cilt sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu tür yiyecekler hücre hasarına yol açan serbest radikallerin üretimine neden olur. Serbest radikallere maruz kalmak yaşlanma sürecini hızlandıran çapraz bağlanma reaksiyonlarını tetikleyebilir. Peki hangi yiyecekler yaşlanma sürecini hızlandırır? İşte merak edilen o liste...

(Takvim Foto Arşiv) Kızartmalar Kızarmış yiyecekler hem yüksek oranda yağ içerir hem de serbest radikallerin üretimini artırır. Bu da ciltte hücre hasarına yol açarak yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Ayrıca kızartmaların içerdiği tuz cildin nem dengesini bozarak kırışıklıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlar.