Ağrıyı şıp diye kesiyor! Kepçe kepçe içebilirsiniz

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Yeşil mercimek ve kemik suyu ile yapılan çorba kelle paçadan 10 kat daha fazla kolajen içererek eklem sağlığını destekler. Aynı zamanda bu karışım eklem ağrılarını hızla keser. İşte konuya ilişkin diğer detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Doku onarımını destekler Kemik çorbası aynı zamanda protein açısından zengin olup vücudun ihtiyaç duyduğu amino asitleri ve vitaminleri sağlar. Kemik suyu doku onarımını desteklerken sindirim sistemini düzenleyen jelatin ve glisin gibi maddelerle de sindirim sağlığını iyileştirir. Bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkiler yaratan bu çorba özellikle kışın sıcak bir yemek olarak yazın ise hafif bir öğün olarak tercih edilebilir.