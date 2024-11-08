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Ağrıyı şıp diye kesiyor! Kepçe kepçe içebilirsiniz

Türk mutfağı zengin lezzetleri ile popülerliğini her zaman koruyor. Geleneksel mutfakta pişen bazı yemekler neredeyse her derde deva olarak biliniyor. Peki Türk mutfağında meşhur olan ve ağrıyı şıp diye kesen o yemek hangisi? İşte o lezzete dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 23:30 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 23:31
Ağrıyı şıp diye kesiyor! Kepçe kepçe içebilirsiniz

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Yeşil mercimek ve kemik suyu ile yapılan çorba kelle paçadan 10 kat daha fazla kolajen içererek eklem sağlığını destekler. Aynı zamanda bu karışım eklem ağrılarını hızla keser. İşte konuya ilişkin diğer detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Doku onarımını destekler

Kemik çorbası aynı zamanda protein açısından zengin olup vücudun ihtiyaç duyduğu amino asitleri ve vitaminleri sağlar. Kemik suyu doku onarımını desteklerken sindirim sistemini düzenleyen jelatin ve glisin gibi maddelerle de sindirim sağlığını iyileştirir. Bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkiler yaratan bu çorba özellikle kışın sıcak bir yemek olarak yazın ise hafif bir öğün olarak tercih edilebilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Eklem sağlığını güçlendirir

Yeşil mercimek ve kemik suyu kombinasyonu doğal demir, folik asit ve B vitaminleri açısından zengin olup vücudun ihtiyaç duyduğu birçok besin öğesini içerir. Haftada 3 kez tüketildiğinde eklem sağlığına katkı sağlamakla birlikte kemiklerin güçlenmesine ve ağrıların azalmasına yardımcı olur. Ayrıca sindirim sistemi ve bağışıklık sağlığı üzerinde de güçlendirici etkileri vardır.

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