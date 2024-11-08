Ağrıyı şıp diye kesiyor! Kepçe kepçe içebilirsiniz

Yeşil mercimek ve kemik suyu ile yapılan çorba kelle paçadan 10 kat daha fazla kolajen içererek eklem sağlığını destekler. Aynı zamanda bu karışım eklem ağrılarını hızla keser. İşte konuya ilişkin diğer detaylar...
Yeşil mercimek ve kemik suyu ile yapılan çorba kelle paçadan 10 kat daha fazla kolajen içererek eklem sağlığını destekler. Aynı zamanda bu karışım eklem ağrılarını hızla keser. İşte konuya ilişkin diğer detaylar...
Doku onarımını destekler
Kemik çorbası aynı zamanda protein açısından zengin olup vücudun ihtiyaç duyduğu amino asitleri ve vitaminleri sağlar. Kemik suyu doku onarımını desteklerken sindirim sistemini düzenleyen jelatin ve glisin gibi maddelerle de sindirim sağlığını iyileştirir. Bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkiler yaratan bu çorba özellikle kışın sıcak bir yemek olarak yazın ise hafif bir öğün olarak tercih edilebilir.
Eklem sağlığını güçlendirir
Yeşil mercimek ve kemik suyu kombinasyonu doğal demir, folik asit ve B vitaminleri açısından zengin olup vücudun ihtiyaç duyduğu birçok besin öğesini içerir. Haftada 3 kez tüketildiğinde eklem sağlığına katkı sağlamakla birlikte kemiklerin güçlenmesine ve ağrıların azalmasına yardımcı olur. Ayrıca sindirim sistemi ve bağışıklık sağlığı üzerinde de güçlendirici etkileri vardır.