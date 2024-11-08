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Geçirdiği trafik kazasında sol bacağı kırılmıştı! Arabuluculukta anlaşamayınca maddi tazminat davası açtı

İtalyan gezgin Patrizia Giovannini’nin motosikletle Çin’e gitme hayali Balıkesir’de son buldu. Sürücü Esin Kobak’a 3.2 milyon lira tazminat davası açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024
Geçirdiği trafik kazasında sol bacağı kırılmıştı! Arabuluculukta anlaşamayınca maddi tazminat davası açtı

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Balıkesir'de 2 Temmuz 2023'te sürücü Esin Kobak (54), otomobili ile seyir halindeyken, sağ tarafını kontrol etmeden geçiş yaptı. O sırada aracın sağından motosikletle gelen Patrizia Giovannini'ye (61) çarptı. Kadın, savrularak yere düştü. Sol bacağı kırıldı. Hastaneye kaldırıldı. Kaza raporunda Kobak kusurlu bulunurken, Giovannini ise kusursuz bulundu. İtalyan kadın, çok sayıda ameliyat geçirdi. Giovannini, Kobak ile arabuluculukta anlaşamayınca avukatı Selman Eke aracılığıyla toplam 86 bin 925 Euro (3.2 milyon lira) maddi tazminat davası açtı.

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