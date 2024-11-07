Maltepe’de kontrolden çıkan vinç 7 aracı biçti!

Kaza, saat 16.30 sıralarında Başıbüyük-Samandıra Yolu üzerinde, Maltepe yönünde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, vincin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamette ilerleyen 7 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan bir minibüs, otomobilin üzerine çıktı. kazada 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik yoğunluğu oluşurken, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kaza anını anlatan Yüksel Uzun, "Maltepe istikametine müşteri aracıyla teste çıkmıştık. Vinçle peş peşe geliyorduk. Zaten aracı bariyere yaslamasıyla durum bu. 7-8 araç vardı. Bizde şok olduk. Anlam veremedik. Hastaneden ambulans geldi. Hemen aldılar yaralıları. Büyük bir kaza atlattık. Herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.