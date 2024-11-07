SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Maltepe'de kontrolden çıkan vinç 7 aracı biçti!

Maltepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden vinç, karşı şeritte ilerleyen7 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 20:22 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 20:37
Maltepe’de kontrolden çıkan vinç 7 aracı biçti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Başıbüyük-Samandıra Yolu üzerinde, Maltepe yönünde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, vincin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamette ilerleyen 7 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan bir minibüs, otomobilin üzerine çıktı. kazada 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik yoğunluğu oluşurken, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kaza anını anlatan Yüksel Uzun, "Maltepe istikametine müşteri aracıyla teste çıkmıştık. Vinçle peş peşe geliyorduk. Zaten aracı bariyere yaslamasıyla durum bu. 7-8 araç vardı. Bizde şok olduk. Anlam veremedik. Hastaneden ambulans geldi. Hemen aldılar yaralıları. Büyük bir kaza atlattık. Herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Maltepe'de kontrolden çıkan vinç ortalığı birbirine kattı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Salim Güran’ın mahkemede konuştu hakim bile çıldırdı! Escort ve üfürükçü savunması... Nevzat erkek gibi söyle
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde ilgi odağı Başkan Erdoğan! Peş peşe temaslar: Ursula von der Leyen, Macron, Hristodulidis...
Narin Güran cinayetinde hesap vakti: Anne Yüksel Güran’ın ilk sözleri... Nezat Bahtiyar’ı işaret etti: Namusuma leke sürdüler
Galatasaray - Tottenham | CANLI
Almanya’da kriz: Hükümet çöküyor! Elon Musk’tan olay sözler: Aptal Olaf
Mansur Yavaş’ın konser skandallarına yenisi eklendi: Candan Erçetin’e 80 milyon TL ödenmiş
Başkan Erdoğan’dan Türkiye AB’ye dahil olmalı mesajı! Avrupa’ya FETÖ ve PKK uyarısı... Filistin’i tanıyın çağrısı
Dünyayı sallayacak transfer hamlesinde Victor Osimhen detayı!
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası başladı! Enes Güran’ın Salim’in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu
Trump’ın zaferi dünya liderleri için ne ifade ediyor? Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Başkan Erdoğan, Putin, Macron…
ABD askerleri Suriye’den çekilecek mi? Robert F. Kennedy Jr.’dan Donald Trump iddiası: Onları oradan çıkarın
250 bin Sosyal Konut Projesi’nin ihaleleri bugün başladı! Murat Kurum açıkladı
Narin Güran cinayetinde son dakika! Nevzat Bahtiyar’dan yeni ifade! Salim Güran çıplak mıydı?
İçişleri harekete geçti! DEM Partili Tuncer Bakırhan’a Sakine Cansız ve Seyit Rıza soruşturması
Fenerbahçe’de 11 yine değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar
SON DAKİKA