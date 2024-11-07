Kütahya’da feci yangın! 10’dan fazla ev küle döndü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinin 40 kilometre uzağındaki Kızılçukur köyünde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak evlere sıçradı. Yangına, ihbar üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Kızılçukur köyünde çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar tahliye edilirken, sokakların dar olması sebebiyle ekipler çalışmalarını zorlukla sürdürüyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 2 su tankeri, 1 helikopter, 15 itfaiye aracı ve 80 personel ile müdahale ediliyor.

10'DAN FAZLA EV YANDI

İlk belirlemelere göre, 10'dan fazla evin yandığı yangında samanlıklar ve ahırlarda da ciddi zarar meydana geldi. Alevlere helikopterle havadan da müdahale ediliyor.