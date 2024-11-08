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Antalya-Isparta karayolunda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Antalya-Isparta karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 6 kişi de ağır yaralandı.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 16:14 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 16:14
Antalya-Isparta karayolunda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

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Burdur'un Bucak ilçesinde tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Zincirleme kaza (İHA)Zincirleme kaza (İHA)

Kaza saat 14.20 sıralarında Bucak ilçesi Çamlık köyü Kocabel mevki Antalya-Isparta kara yolu üzerinde meydana geldi.

Zincirleme kaza (İHA)Zincirleme kaza (İHA)

Alınan ilgiye göre, 32 HV 864 plakalı otomobil ile 07 AGN 307 plakalı tır çarpıştı, ardından tır, 07 BDT 469 plakalı araç ile 07 AYA 894 plakalı araçlarla çarpıştı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR
4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 6 kişi de ağır yaralandı.

Zincirleme kaza (İHA)Zincirleme kaza (İHA)

Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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