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Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı!

Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedi, arama çalışmaları sonucu bulundu. Olay yerinden geçerken çevredekilerin yardım istediği İsa Aslan (32) girdiği sulama kanalından Ahmet Bedir'i kurtarmış, Yusuf Bedir ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 08:56 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 08:56
Adana’da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı!

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Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedi, arama çalışmaları sonucu bulundu.

Merkez Yüreğir Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde, dün, kardeşiyle girdiği DSİ'ye ait sulama kanalında kapıldığı akıntıda kaybolan Yusuf Bedir'i (14) bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına girip akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı. İki kardeşin olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. (AA)Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına girip akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı. İki kardeşin olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. (AA)

Savcılığın talimatıyla suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini buldu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına girip akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı. (AA)Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına girip akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı. (AA)

Olay yerindeki incelemelerin ardından Bedir'in cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Suriye uyruklu kardeşler Yusuf Bedir ve Ahmet Bedir (13), Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde girdikleri DSİ'ye ait sulama kanalında akıntıya kapılmıştı.

Olay yerinden geçerken çevredekilerin yardım istediği İsa Aslan (32) girdiği sulama kanalından Ahmet Bedir'i kurtarmış, Yusuf Bedir ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

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