Mideyi davul gibi yapıyor! Salatalarda bol bol kullanıyorduk

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Domates bazı durumlarda alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Tüketim sonrası görülen hafif belirtiler arasında ciltte kaşıntı ve şişlik gibi sorunlar yer alırken daha ciddi durumlarda nefes darlığı ve anafilaksi gelişebilir. İşte konuya dair önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir Domatesin içeriğindeki fruktoz ve lif sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Öte yandan şişkinlik, gaz ve ishal gibi sorunlara yol açabilir. Reflü ve mide sorunları yaşayan kişilerin domates tüketimini dikkatli yapması önerilir. Pişirme veya kabuklarını soyma gibi yöntemlerle bu etkileri hafifletmek mümkün.