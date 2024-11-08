Mideyi davul gibi yapıyor! Salatalarda bol bol kullanıyorduk

Domates bazı durumlarda alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Tüketim sonrası görülen hafif belirtiler arasında ciltte kaşıntı ve şişlik gibi sorunlar yer alırken daha ciddi durumlarda nefes darlığı ve anafilaksi gelişebilir. İşte konuya dair önemli detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
Sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir
Domatesin içeriğindeki fruktoz ve lif sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Öte yandan şişkinlik, gaz ve ishal gibi sorunlara yol açabilir. Reflü ve mide sorunları yaşayan kişilerin domates tüketimini dikkatli yapması önerilir. Pişirme veya kabuklarını soyma gibi yöntemlerle bu etkileri hafifletmek mümkün.
(Takvim Foto Arşiv)
Böbrek rahatsızlığını tetikleyebilir
Domatesin aşırı tüketimi bazı sağlık problemlerine de neden olabilir. İçeriğindeki solanin eklem ağrılarına yol açabilir ve mevsiminde tüketilmeyen domates vücuttaki şeker ile ürik asit seviyelerini artırabilir. Ayrıca potasyum bakımından zengin olan domates böbrek rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Domatesin aşırı yenmesi ciltte lekelenmelere de neden olabileceği için tüketimi kontrol altında tutulmalıdır.