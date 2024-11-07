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Kütahya’da masaj salonlarına fuhuş baskını: 2 şüpheli gözaltına alındı! Kız çocukları kurtarıldı

Kütahya’da masaj salonlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltın alınırken küçük yaştaki 2 kız çocuğunun da zorla çalıştırıldığı belirlendi.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 06:28 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 06:33
Kütahya’da masaj salonlarına fuhuş baskını: 2 şüpheli gözaltına alındı! Kız çocukları kurtarıldı

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Kütahya'da masaj salonlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 3 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla H.Ç. (40) ile N.K. (48) isimli şüpheliler gözaltına aldı. Operasyonda küçük yaştaki 2 kız çocuğunun da zorla çalıştırıldığı belirlendi.

Kütahya’da masaj salonlarına fuhuş baskını (DHA)Kütahya’da masaj salonlarına fuhuş baskını (DHA)

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik veya zorlama" suçlarının işlendiği iddiasıyla masaj salonlarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Kütahya’da masaj salonlarına fuhuş baskını (DHA)Kütahya’da masaj salonlarına fuhuş baskını (DHA)

İl genelin geçen günlerde yapılan operasyonların ardından tanık ifadeleri doğrultusunda 3 masaj salonuna daha baskın yapıldı.

Kütahya’da masaj salonlarına fuhuş baskını (DHA)Kütahya’da masaj salonlarına fuhuş baskını (DHA)

KIZ ÇOCUĞU FUHUŞ YAPARKEN YAKALANDI
Eş zamanlı yapılan operasyonlarda kız çocuklarının da fuhşa zorlandığı tespit edildi. "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla H.Ç. (40) ile N.K. (48) isimli şüpheliler gözaltına aldı. İşletmelerde çalıştırılan 2'si küçük yaştaki 7 kadın kurtarıldı.

Kütahya’da masaj salonlarına fuhuş baskını (İHA)Kütahya’da masaj salonlarına fuhuş baskını (İHA)

AKILALMAZ SAVUNMA: BEN DE ONA MASAJ YAPTIM
Küçük yaştaki kız çocuğu ile fuhuş yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, "Yemin ediyorum fuhuş yapmadık. Bacaklarım ağrıyor deyince, ben de masaj yapayım dedim" diyerek kendini savundu.

Kütahya’da masaj salonlarına fuhuş baskını (İHA)Kütahya’da masaj salonlarına fuhuş baskını (İHA)


Masaj salonu sahibi H.Ç. ise müşteriye, "Ben ne yapacağım şimdi. Onların suçunu ben niye çekiyorum" diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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