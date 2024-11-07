7 yaşındaki Berresu Çelik, okul dönüşü rahatsızlanarak hayatını kaybetti! Küçük kızın ölümünde bulaşıcı hastalık iddiası!

Hayatını kaybeden 7 yaşındaki Berresu Çelik (DHA)

"19'UNDA DOĞUM GÜNÜ VARDI, ÖLÜM HABERİNİ ALDIK"

Berresu Çelik'in annesi Sedef Çelik, "Bir gece içerisinde kızımın ölüm haberini aldık, 6 saat içerisinde ölüm haberini aldık. Başka hiçbir rahatsızlığı yoktu. O gün okuldan geldi; evde hopladı, zıpladı, yemeğini yedi, suyunu içti, dersini yaptı, ne olduysa o gece yarısı oldu. 'Midem bulanıyor' diye koştu. Babası onu acilen Sincan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Oradan durumu kötü olduğu için Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler, kanına karışmış diye. Evden çıktıktan sonra kızımızı görmedik. Kızımın bu ayın 19'unda doğum günü vardı, yapamayacağım, kızımın acısını yaşıyorum" dedi.

BULAŞICI HASTALIK İDDİASI: VELİLER OKULA GÖNDERMEDİ

Öte yandan Berresu Çelik'in, bulaşıcı bir hastalık sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Aynı okulda eğitim gören bir öğrencinin annesi Nuran Aslan, çocuğunu okula göndermediğini söyleyerek, "Bulaşıcı bir hastalık deniyor. Çocuğuma kendim aşı yaptırdım. Korkuyorum, çocuğumu okula yollamadım" dedi.

Başka veli Sare Ceylan da korktuğu için çocuğunu okula göndermediğini ve 2 gün rapor aldıklarını söyledi.