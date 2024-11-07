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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği: Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 4/4 ceza indirimi, af...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve “9. Yargı Paketi” olarak bilinen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni görüşmeye devam ediyor. Özellikle yargı reformu kapsamında gündeme gelen bu teklif, çeşitli düzenlemeleri kapsarken Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 12:16 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 12:16
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği: Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 4/4 ceza indirimi, af...

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TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam ediyor. Meclis, çalışmasına 5 Kasım Salı günü başladı ve teklifin ayrıntılı değerlendirmesini sürdürüyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

9. Yargı Paketi İçeriği ve Düzenlemeler

Teklif, 23 maddeden oluşuyor ve 12 farklı kanunda değişiklik yapılmasını öngörüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin ana hatlarını açıklarken, özellikle casusluk eylemlerine ve bu kapsamda işlenen suçlara yönelik cezaların artırılmasını hedeflediklerini belirtti. Güler, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, yargı sisteminde yaşanan cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı ve infaz düzenlemelerini yeniden ele almayı amaçladıklarını ifade etti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İnfaz Düzenlemesi ve "İyi Hal İndirimi" Tartışmaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz düzenlemelerine dair açıklamalarda bulundu. Özellikle denetimli serbestlikten yararlanma şartlarını yeniden gözden geçireceklerini belirten Tunç, "İyi hal indirimi"nin bazı suçlarda kamuoyunda eleştirildiğini ve bu konuyu kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye devam ettiklerini açıkladı. Tunç, ceza adaletinin, toplumu suçtan koruma amacı taşıdığını ve bu amaca uygun düzenlemelerin yapılacağını vurguladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hızlı Yargılama İçin Yeni Adımlar

Yargı sisteminin hızlandırılması için, duruşmaların uzun aralıklarla yapılması yerine kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği bir strateji planlanıyor. Tunç, bilirkişi ve adli tıp raporları gibi süreçlerin hızlandırılması gerektiğini belirterek, öngörülebilir ve gecikmeyen bir yargı sistemi hedeflediklerini ifade etti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

10. Yargı Paketi Hazırlıkları

Güler, 9. Yargı Paketi'nin ardından yargıya yönelik düzenlemelerin süreceğini ve Adalet Bakanlığı'nın da katkılarıyla 10. Yargı Paketi için çalışmalara başlandığını bildirdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yasanın Yürürlüğe Girmesi Bekleniyor

Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kamuoyunu yakından ilgilendiren bu paketin yasalaşmasıyla, yargı alanında köklü değişiklikler yapılması öngörülüyor.

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