9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği: Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 4/4 ceza indirimi, af...

TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam ediyor. Meclis, çalışmasına 5 Kasım Salı günü başladı ve teklifin ayrıntılı değerlendirmesini sürdürüyor.
(Takvim Foto Arşiv)
9. Yargı Paketi İçeriği ve Düzenlemeler
Teklif, 23 maddeden oluşuyor ve 12 farklı kanunda değişiklik yapılmasını öngörüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin ana hatlarını açıklarken, özellikle casusluk eylemlerine ve bu kapsamda işlenen suçlara yönelik cezaların artırılmasını hedeflediklerini belirtti. Güler, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, yargı sisteminde yaşanan cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı ve infaz düzenlemelerini yeniden ele almayı amaçladıklarını ifade etti.
(Takvim Foto Arşiv)
İnfaz Düzenlemesi ve "İyi Hal İndirimi" Tartışmaları
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz düzenlemelerine dair açıklamalarda bulundu. Özellikle denetimli serbestlikten yararlanma şartlarını yeniden gözden geçireceklerini belirten Tunç, "İyi hal indirimi"nin bazı suçlarda kamuoyunda eleştirildiğini ve bu konuyu kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye devam ettiklerini açıkladı. Tunç, ceza adaletinin, toplumu suçtan koruma amacı taşıdığını ve bu amaca uygun düzenlemelerin yapılacağını vurguladı.