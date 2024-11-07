9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği: Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 4/4 ceza indirimi, af...

(Takvim Foto Arşiv)

Hızlı Yargılama İçin Yeni Adımlar

Yargı sisteminin hızlandırılması için, duruşmaların uzun aralıklarla yapılması yerine kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği bir strateji planlanıyor. Tunç, bilirkişi ve adli tıp raporları gibi süreçlerin hızlandırılması gerektiğini belirterek, öngörülebilir ve gecikmeyen bir yargı sistemi hedeflediklerini ifade etti.