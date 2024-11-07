Bu tarife uyan incecik kalıyor: Hurma ile göbek ve beldeki yağları yakmak mümkün!

Öğünler şu şekilde:
Sabah kahvaltısı: 1 kase az yağlı yoğurt ve 7 adet hurma (isteğe bağlı olarak çok az tarçın eklenebilir)
Öğle yemeği: 1 kase az yağlı yoğurt ve 7 adet hurma
Akşam yemeği: 1 kase az yağlı yoğurt ve 7 adet hurma
DİYETİN PÜF NOKTALARI
Diyetten tam verim almak için hurmaları bir gece önceden suya koymak öneriliyor. Suda bekleyen hurmaların bağırsakları yumuşatıcı etkisi artıyor ve uzun süre tok tutuyor. Hurmanın yüksek lif oranı ve düşük glisemik indeksi, açlık hissini azaltırken enerji düşüşüne de yol açmıyor. Ayrıca, diyette ara öğünler bulunmuyor ve yalnızca ılık veya sıcak su, şekersiz yeşil çay ve bitki çayları serbest.
YAĞ YAKICI ACI ÇAY TARİFİ
Bu diyetin etkisini artırmak için, metabolizmayı hızlandırıcı bir acı çay da öneriliyor. Tarif şu şekilde:
1 büyük bardak su
2 parmak ucu kadar taze zencefil
1 çay kaşığı acı biber
5-6 adet tane karabiber
Malzemeler hafifçe kaynatıldıktan sonra altı kapatılıp içine yarım tatlı kaşığı yeşil çay ekleniyor ve 3-4 dakika demlenmeye bırakılıyor. Çay süzüldükten sonra 7-8 damla limon damlatılıyor. Günde üç kez sıcak tüketilen bu çay, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekliyor.
ÖNEMLİ UYARILAR
Diyet boyunca günlük 21 hurma miktarını aşmamak ve yoğurttan ödün vermemek önemli. Günde 10-12 bardak su içilmesi öneriliyor, bunun yanında bitki çaylarıyla da desteklenebilir. Diyetle birlikte yapılacak düzenli yürüyüşler, göbek ve bel bölgesinde gözle görülür bir incelme sağlayabilir.