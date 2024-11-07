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Bu tarife uyan incecik kalıyor: Hurma ile göbek ve beldeki yağları yakmak mümkün!

Göbek çevresindeki yağlanmayı azaltmayı hedefleyen hurma-yoğurt diyeti, sağlıklı kilo vermek isteyenler arasında popüler bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Health & Nutrition Journal, 2019'da yer alan bir rapora göre, bu diyet özellikle bel ve göbek çevresindeki yağlanmanın azaltılmasında etkili olabilir.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:25 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:25
Bu tarife uyan incecik kalıyor: Hurma ile göbek ve beldeki yağları yakmak mümkün!

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Obezite, son yıllarda pek çok ciddi sağlık sorununun başlıca nedenlerinden biri haline geldi. Özellikle göbek ve bel çevresinde biriken yağlar, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları ve karaciğer sorunları gibi rahatsızlıkları tetikleyebiliyor. Sağlıklı kilo vermek isteyenler için, hem kolay uygulanabilir hem de göbek bölgesinde incelme sağlayan hurma-yoğurt diyeti, uzmanlar tarafından öneriliyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BU DİYET KİME UYGUN?

Bu diyet özellikle bel ve göbek bölgesindeki fazla yağlardan kurtulmak isteyenlere hitap ediyor. Diyeti uygulamadan önce bel çevrenizi ölçmeniz öneriliyor: Kadınlar için bel çevresi 88 cm, erkekler içinse 94 cm'yi geçmemeli. Eğer ölçüler bu sınırları aşıyorsa, sağlığınız için harekete geçme vakti olabilir. Ancak, şeker hastaları, hamileler ve mide rahatsızlıkları yaşayanlar bu programı uygulamamalı.

DİYET PROGRAMI NASIL İŞLİYOR?

Bu özel diyet programı, doğal yoğurt ve belirli miktarda hurma tüketimi üzerine kurulu. Diyet sırasında günlük 21 adet hurma ile 3 büyük kase yoğurt tüketiliyor. Öğünler, sabah, öğlen ve akşam olmak üzere üçe bölünüyor; her öğünde 7 adet hurma ve bir kase yoğurt yeniyor. Bu yoğurdun doğal, katkısız ve az yağlı olması öneriliyor.

Öğünler şu şekilde:

Sabah kahvaltısı: 1 kase az yağlı yoğurt ve 7 adet hurma (isteğe bağlı olarak çok az tarçın eklenebilir)

Öğle yemeği: 1 kase az yağlı yoğurt ve 7 adet hurma

Akşam yemeği: 1 kase az yağlı yoğurt ve 7 adet hurma

DİYETİN PÜF NOKTALARI

Diyetten tam verim almak için hurmaları bir gece önceden suya koymak öneriliyor. Suda bekleyen hurmaların bağırsakları yumuşatıcı etkisi artıyor ve uzun süre tok tutuyor. Hurmanın yüksek lif oranı ve düşük glisemik indeksi, açlık hissini azaltırken enerji düşüşüne de yol açmıyor. Ayrıca, diyette ara öğünler bulunmuyor ve yalnızca ılık veya sıcak su, şekersiz yeşil çay ve bitki çayları serbest.

YAĞ YAKICI ACI ÇAY TARİFİ

Bu diyetin etkisini artırmak için, metabolizmayı hızlandırıcı bir acı çay da öneriliyor. Tarif şu şekilde:

1 büyük bardak su

2 parmak ucu kadar taze zencefil

1 çay kaşığı acı biber

5-6 adet tane karabiber

Malzemeler hafifçe kaynatıldıktan sonra altı kapatılıp içine yarım tatlı kaşığı yeşil çay ekleniyor ve 3-4 dakika demlenmeye bırakılıyor. Çay süzüldükten sonra 7-8 damla limon damlatılıyor. Günde üç kez sıcak tüketilen bu çay, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekliyor.

ÖNEMLİ UYARILAR

Diyet boyunca günlük 21 hurma miktarını aşmamak ve yoğurttan ödün vermemek önemli. Günde 10-12 bardak su içilmesi öneriliyor, bunun yanında bitki çaylarıyla da desteklenebilir. Diyetle birlikte yapılacak düzenli yürüyüşler, göbek ve bel bölgesinde gözle görülür bir incelme sağlayabilir.

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