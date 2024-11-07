Bu tarife uyan incecik kalıyor: Hurma ile göbek ve beldeki yağları yakmak mümkün!

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Obezite, son yıllarda pek çok ciddi sağlık sorununun başlıca nedenlerinden biri haline geldi. Özellikle göbek ve bel çevresinde biriken yağlar, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları ve karaciğer sorunları gibi rahatsızlıkları tetikleyebiliyor. Sağlıklı kilo vermek isteyenler için, hem kolay uygulanabilir hem de göbek bölgesinde incelme sağlayan hurma-yoğurt diyeti, uzmanlar tarafından öneriliyor.

Fotoğraflar: AA BU DİYET KİME UYGUN? Bu diyet özellikle bel ve göbek bölgesindeki fazla yağlardan kurtulmak isteyenlere hitap ediyor. Diyeti uygulamadan önce bel çevrenizi ölçmeniz öneriliyor: Kadınlar için bel çevresi 88 cm, erkekler içinse 94 cm'yi geçmemeli. Eğer ölçüler bu sınırları aşıyorsa, sağlığınız için harekete geçme vakti olabilir. Ancak, şeker hastaları, hamileler ve mide rahatsızlıkları yaşayanlar bu programı uygulamamalı.