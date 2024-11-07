10 Kasım’da bayrak neden yarıya iner? Bayrak töreni nasıl yapılır?

Her yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde sirenler çalıyor. Bu yıl pazar gününe denk gelen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde gözler Türk bayrağına çevrildi. Çok sayıda vatandaş 10 Kasım günü bayrakların yarıya inip inmeyeceğini merak ediyor. Peki 10 Kasım'da bayrak neden yarıya indiriliyor? İşte merak edilen detaylar...