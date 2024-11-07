10 Kasım’da bayrak neden yarıya iner? Bayrak töreni nasıl yapılır?

Her yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde sirenler çalıyor. Bu yıl pazar gününe denk gelen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde gözler Türk bayrağına çevrildi. Çok sayıda vatandaş 10 Kasım günü bayrakların yarıya inip inmeyeceğini merak ediyor. Peki 10 Kasım'da bayrak neden yarıya indiriliyor? İşte merak edilen detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
Bayrak töreni nasıl yapılır?
10 Kasım 2024 Pazar günü okullarda düzenlenen bayrak törenlerinde bayrak yarıya indirilir. Öğrenciler gönderin sağında ve solunda bayrağa dönük olarak hazır bulunurlar. Törende öğrenciler hazır ol komutunda bayrağı selamlarlar. Saat 09.05 olduğunda çalan siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulur. Saygı duruşunun ardından gönderde çekili duran bayrak İstiklal Marşı eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir. Marşın bitimiyle bayrak töreni tamamlanmış olur. Bayrak gün batımında tekrar tepeye çekilir.
(Takvim Foto Arşiv)
10 Kasım bayrak yarıya iner mi?
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında bayraklar güneşin batışına dek yarıya indirilecek, aynı gün gün batımında tekrar göndere çekilecek.