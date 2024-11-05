Bilim insanları çocuklarda otizm riskini artıran ekran süresini belirledi! 7 günde bu sınırı sakın aşmayın

UZMANLAR TARTIŞIYOR King's College London'dan Dr. James Findon, çalışmanın sonuçlarına dikkat çekerek, ekran süresi ile otizm teşhisi arasında doğrudan bir nedensellik ilişkisi olmadığını ifade etti. Otizmin genetik faktörlere dayalı olduğunu belirten Findon, ekran süresinin çocukların duygusal düzenlemelerine katkı sağlayabileceğini ve bu nedenle otistik çocukların ekran başında zaman geçirmenin faydasını görebileceğini belirtti.

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN ZORLUKLARI Araştırma, otizmli çocukların göz teması kurmada, diğer insanların duygularını anlamada ve belirli konulara odaklanmada zorluk çekebildiğini gösteriyor. Otizmli bireyler bazen bilgiyi kavramada daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor ve tekrarlayan davranışlarda bulunabiliyorlar. İsveç Halk Sağlığı Kurumu ve Danimarka yetkilileri, özellikle 2 yaş altındaki çocuklar için ekran kullanımını sınırlamayı öneriyor. Bu ülkeler, küçük yaştaki çocukların ekran başında uzun süre geçirmelerinin gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği endişesiyle sınırlamalar getiriyor.