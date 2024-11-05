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Bilim insanları çocuklarda otizm riskini artıran ekran süresini belirledi! 7 günde bu sınırı sakın aşmayın

Avustralya’da yapılan bir araştırma, küçük yaşlarda haftada belli bir saatten fazla ekran başında zaman geçiren çocuklarda otizm riskinin arttığını öne sürüyor. Uzmanlar, ekran süresinin çocukların gelişiminde önemli bir faktör olabileceğini belirtiyor.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:16 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:17
Bilim insanları çocuklarda otizm riskini artıran ekran süresini belirledi! 7 günde bu sınırı sakın aşmayın

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Yeni bir çalışma, küçük çocukların fazla ekran süresinin otizm benzeri belirtilerle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, klinisyenlerin erken çocukluk döneminde ekran süresine dikkat etmesi gerektiğini ifade ediyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

4 Kasım 2024 tarihinde JAMA Pediatrics dergisinde yayımlanan bir araştırmada küçük çocukların haftada 14 saatten fazla ekrana maruz kalmasının otizm riskini artırabileceğini öne sürdü. Avustralyalı bilim insanları, iki yaşında çok fazla ekran süresi olan çocukların, 12 yaşına geldiklerinde otizm benzeri belirtiler gösterme olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu. Çalışma, 5.107 çocuğun ebeveynlerinden alınan ekran süresi verilerine dayanıyor. Bu çocuklar, 12 yaşına geldiklerinde bir takip anketine tabi tutuldu ve 145 çocuğa otizm teşhisi konulduğu belirlendi.

EKRAN SÜRESİ VE OTİZM RİSKİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

JAMA Pediatrics dergisinde yayımlanan çalışma, haftada 14 saatten fazla ekran süresi olan çocukların, daha az ekran süresine sahip akranlarına göre otizm riskinin "önemli ölçüde daha fazla" olduğunu belirtti. Çalışmanın gözlemsel olduğu vurgulanarak, doğrudan bir nedensellik ilişkisi kurmanın mümkün olmadığı ifade edildi.

UZMANLAR TARTIŞIYOR

King's College London'dan Dr. James Findon, çalışmanın sonuçlarına dikkat çekerek, ekran süresi ile otizm teşhisi arasında doğrudan bir nedensellik ilişkisi olmadığını ifade etti. Otizmin genetik faktörlere dayalı olduğunu belirten Findon, ekran süresinin çocukların duygusal düzenlemelerine katkı sağlayabileceğini ve bu nedenle otistik çocukların ekran başında zaman geçirmenin faydasını görebileceğini belirtti.

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN ZORLUKLARI

Araştırma, otizmli çocukların göz teması kurmada, diğer insanların duygularını anlamada ve belirli konulara odaklanmada zorluk çekebildiğini gösteriyor. Otizmli bireyler bazen bilgiyi kavramada daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor ve tekrarlayan davranışlarda bulunabiliyorlar. İsveç Halk Sağlığı Kurumu ve Danimarka yetkilileri, özellikle 2 yaş altındaki çocuklar için ekran kullanımını sınırlamayı öneriyor. Bu ülkeler, küçük yaştaki çocukların ekran başında uzun süre geçirmelerinin gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği endişesiyle sınırlamalar getiriyor.

Araştırmacılar, ekran süresinin çocuk gelişiminin daha geniş bir değerlendirmesinin parçası olarak ele alınması gerektiğini ve özellikle erken çocukluk döneminde dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Öte yandan, araştırma ekran süresi ile otizm arasındaki bağın tam olarak anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

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