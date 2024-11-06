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Sünnet sonrası kullanılan ilaç 6 yaşındaki küçük Metin'i canından etti: Ailenin anlattıkları ise tüyler ürpertti! | Tıp merkezi hakkında soruşturma başlatıldı

Niğde'de 30 Ocak günü özel bir tıp merkezinde 6 yaşındaki Metin Muhammet Erdem'e yapılan operasyonla sünnet edildi. Operasyonun ardından evine gönderilen küçük çocuk fenalaşarak hayatını kaybetti. Ailesi ise, tıp merkezinde gerçekleştirilen ameliyatın doktor olmayan bir çalışan tarafından yapıldığını ve yanlış ilaç tedavisi uyguladığı iddiasında bulundu. İşte kan donduran o detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 22:34 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 23:15
Sünnet sonrası kullanılan ilaç 6 yaşındaki küçük Metin’i canından etti: Ailenin anlattıkları ise tüyler ürpertti! | Tıp merkezi hakkında soruşturma başlatıldı

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Niğde'de özel bir tıp merkezinde doktor olmayan çalışanın sünnet ettiği 6 yaşındaki Metin Muhammet Erdem'e verilen yanlış ilaç ve usulsüz sevk nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi.

Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Metin Muhammet Erdem (DHA)Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Metin Muhammet Erdem (DHA)

İddiaya göre, 30 Ocak'ta Niğde'de bulunan özel bir tıp merkezinde sünnet edilen 6 yaşındaki Metin, geçmeyen ağrıları sebebiyle tıp merkezi doktoru tarafından yazılan ağrı kesici şurubu içmesi sonrası fenalaştı.

Küçük çocuk ailesi tarafından 2 Şubat'ta Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. İddiaya göre yapılan kan testlerinin sonucu çıkmadan evde verdikleri ve çocuğun kusarak tepki verdiği ağrı kesici bu kez damar yolu ile verildi.

NAKİL OLMASINA RAĞMEN

Aynı gece ailenin imkanları ile önce Kayseri'ye, ardından da ambulans helikopterle Malatya'ya götürülen küçük çocuk, ağabeyinden yapılan karaciğer nakline rağmen yaşama tutunamadı.



Baba Mehmet Erdem, oğlunun doktor olmayan tıp merkezi çalışanı tarafından sünnet edilmesi sonrası organ nakline giden süreçte yapılan ihmal ve yanlış tedaviler nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

"DIŞARIDAN BİR SÜNNETÇİYİ GETİRDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Geçen 9 aya rağmen adli sürecin başlatılmadığını belirten baba Erdem, "Niğde'deki özel bir tıp merkezinde çocuğumu sünnet eden kişinin doktor olmadığını e-Nabız kayıtlarında başka isim olduğunu gördüğümüzde öğrendik. Bu durumu tıp merkezinin yetkililerine sorduğumuzda dışarıdan bir sünnetçiyi getirip sünnet ettirdiklerini söylediler. Çocuğum karaciğer nakli sürecindeyken de beni aradılar ve para teklif ettiler. Doktor sandığımız sünnetçi, çocuğum evde kusmaya başladığında verilen şurubu 'Ağrısı varsa bir saatte verin' dedi. Düzelmeyince de biz Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gittik ve oradan da darbe yedik. Sapasağlam götürdüğümüz çocuğumuza hiçbir kan tahlili yapılmadan tepki verdiği ağrı kesici bu kez orada da damardan verildi ve benim çocuğum komaya girdi" dedi.



"YANLIŞ İLAÇ NEDENİYLE KARACİĞERİ İFLAS ETTİ"

Çocuğunun durumu ağırlaşınca nöbetçi hekimin kendi imkanları ile Kayseri'ye götürmeleri gerektiğini söylediğini aktaran Erdem, verilen yanlış ilaç ve geçen süre nedeniyle iflas eden karaciğer nakli için Malatya'ya sevk edildiklerini belirtti. Erdem, "Malatya'ya gittiğimizde yaşanan gecikmeden dolayı oğlum nöbet geçirince çok acil bir şekilde ameliyata aldılar. Ağabeyi donör oldu ve karaciğer nakli gerçekleştirildi. 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra uyandı ama tekrar durumu kötü olunca alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.



"9 AY GEÇTİ, DAVA AÇILMADI"

Yaşanan süreçle ilgili resmi evrakların elinde olduğunu ve oğlunun hayatını yapılan yanlışlar nedeni ile kaybettiğini iddia eden Mehmet Erdem, başlattığı hukuk mücadelesinde ise geçen 9 aya rağmen bir gelişme yaşanmamasına tepki göstererek, "Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum. Biz zaten yaşamıyoruz ama haklı haksız kim varsa ortaya çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili bahsi geçen tıp merkezi hakkında soruşturma başlattıklarını, adli soruşturmanın ise sürdüğünü bildirdi.

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