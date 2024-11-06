Tuzla’da oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırı! Şüpheli şahıs tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bugün bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin yapılan incelemelerde, 6 Ekim akşamı Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.A'nın bir kişi tarafından saldırıya uğradığı tespit edildi.