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Tuzla'da oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırı! Şüpheli şahıs tutuklandı

İstanbul Tuzla'da, bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.A'nın bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırının ardından hastaneye kaldırıldı. Kimliği tespit edilen 19 yaşındaki A.K., gözaltına alınarak tutuklandı.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 00:35 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 01:04
Tuzla’da oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırı! Şüpheli şahıs tutuklandı

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Tuzla'da, oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 19 yaşındaki şüpheli şahıs tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bugün bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin yapılan incelemelerde, 6 Ekim akşamı Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.A'nın bir kişi tarafından saldırıya uğradığı tespit edildi.



HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kimliği tespit edilen 19 yaşındaki şüpheli A.K. 8 Ekim'de yakalandı.

GÜRÜLTÜDEN RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN SALDIRMIŞ!

Araştırma sonucunda şüphelinin, çocukların yaptığı gürültüden rahatsız olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, 9 Ekim'de tutuklandı.

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