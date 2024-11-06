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Her gün 1 paket yiyordu: Yediği patates kör etti!

Bristol Göz Hastanesi'nde görevli doktorların açıklamalarına göre 17 yaşındaki bir genç tek tip beslenme alışkanlıkları nedeniyle ciddi bir görme kaybı yaşadı. Nedeniyse patates tüketimi olarak kayıtlara geçti. İşte habere ilişkin önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:44 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:44
Her gün 1 paket yiyordu: Yediği patates kör etti!

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Uzmanlar tıp literatürüne geçecek kadar ilginçti bir vaka kaydetti. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye giden 17 yaşındaki bir genç yediği patates nedeniyle ciddi görme sorunları yaşadığını paylaştı. İşte habere ilişkin çarpıcı detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aşırı tüketim sinirlerin zarar görmesine neden oluyor

17 yaşındaki genç bir hasta yıllarca patates kızartması, cips, beyaz ekmek ve nadiren jambon tüketir meyve ve sebzelerden kaçınır. Bu düzensiz beslenme rutini vücutta B12 vitamini, bakır, selenyum ve D vitamini gibi hayati minerallerin eksikliğine yol açarak optik nöropatiye neden olur. Optik nöropati göz ile beyin arasındaki sinirlerin zarar görmesi sonucunda ise görme kaybına yol açar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

B12 düşüklüğü belirtileri arasında

Genç 14 yaşında yorgunluk ve genel rahatsızlık hislerle doktora başvurur ve yapılan testlerde demir eksikliği ve B12 vitamini düşüklüğü tespit edilmiştir. Ancak yıllar içinde bu eksiklikler daha ciddi sağlık sorunlarına dönüşerek görme kaybı ve işitme kaybı da gelişmiştir. Özellikle aşırı patates tüketimi sorunları tetikliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Görme yetisi zamanla zayıflıyor

Yapılan testler ve doktor değerlendirmeleri genç vakadaki vitamin ve mineral eksikliklerinin sinir sistemine verdiği zararın şiddetini gözler önüne sermiştir. Gencin görme yetisi kitap okuma, televizyon izleme ve yüzleri ayırt etme gibi günlük aktiviteleri zorlaştıracak şekilde ilerlemiştir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Besin çeşitliğini artırmak önemli

Doktorlar benzer sağlık sorunlarının önlenmesi için ailelere çocuklarının diyetine çeşitlilik katmaları ve dengeli bir beslenme alışkanlığı geliştirmeleri tavsiyesinde bulunmaktadır. Besin takviyelerinden daha önemli olanın vücudun ihtiyacı olan tüm besin ögeleri dengeli bir şekilde alması olduğunu belirten uzmanlar çocukların sadece bir veya iki yiyecekle sınırlı kalmamalarını öneriyor.

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