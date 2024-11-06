Her gün 1 paket yiyordu: Yediği patates kör etti!

Yapılan testler ve doktor değerlendirmeleri genç vakadaki vitamin ve mineral eksikliklerinin sinir sistemine verdiği zararın şiddetini gözler önüne sermiştir. Gencin görme yetisi kitap okuma, televizyon izleme ve yüzleri ayırt etme gibi günlük aktiviteleri zorlaştıracak şekilde ilerlemiştir.

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Besin çeşitliğini artırmak önemli

Doktorlar benzer sağlık sorunlarının önlenmesi için ailelere çocuklarının diyetine çeşitlilik katmaları ve dengeli bir beslenme alışkanlığı geliştirmeleri tavsiyesinde bulunmaktadır. Besin takviyelerinden daha önemli olanın vücudun ihtiyacı olan tüm besin ögeleri dengeli bir şekilde alması olduğunu belirten uzmanlar çocukların sadece bir veya iki yiyecekle sınırlı kalmamalarını öneriyor.