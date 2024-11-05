SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bunu yapabiliyorsanız odadaki en zeki kişi sizsiniz! 8 saniye süreniz var

Bu zor bulmacayla IQ'nuzu test edebilirsiniz. Denklemi 8 saniyede çözmek için sadece tek kibrit çöpünü hareket ettirmeniz gerekiyor. Hazırsanız başlayalım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:48 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:48
Bunu yapabiliyorsanız odadaki en zeki kişi sizsiniz! 8 saniye süreniz var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beyin jimnastiği ve IQ testleri çıkarım ve gözlem gücünüzü ölçer. Özellikle bu stilde hazırlanan bulmacalar zekanın klasik bir ölçeğidir. Keskin bir göz ve hızlı düşünme gerektirir. Hadi bir soruyla bunu test edelim...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Resme dikkatli bakın!

Bulmacayı 8 saniye içinde çözebilir misiniz? Hadi şimdi zekanızı test edin!

Yukarıdaki resme bakın. Yanlış olan basit bir matematik denklemi yer alıyor. Göreviniz cevabı bulmak için sadece tek kibrit çöpünü hareket ettirerek denklemi tamamlamak.

(Sadece 8 saniyeniz var)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İşte cevap!

Eğer hala bulamadıysanız üzülmeyin, yukarıda cevap aşağıda sizi bekliyor.

SON DAKİKA