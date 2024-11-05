Bunu yapabiliyorsanız odadaki en zeki kişi sizsiniz! 8 saniye süreniz var

Beyin jimnastiği ve IQ testleri çıkarım ve gözlem gücünüzü ölçer. Özellikle bu stilde hazırlanan bulmacalar zekanın klasik bir ölçeğidir. Keskin bir göz ve hızlı düşünme gerektirir. Hadi bir soruyla bunu test edelim...
Beyin jimnastiği ve IQ testleri çıkarım ve gözlem gücünüzü ölçer. Özellikle bu stilde hazırlanan bulmacalar zekanın klasik bir ölçeğidir. Keskin bir göz ve hızlı düşünme gerektirir. Hadi bir soruyla bunu test edelim...
Resme dikkatli bakın!
Bulmacayı 8 saniye içinde çözebilir misiniz? Hadi şimdi zekanızı test edin!
Yukarıdaki resme bakın. Yanlış olan basit bir matematik denklemi yer alıyor. Göreviniz cevabı bulmak için sadece tek kibrit çöpünü hareket ettirerek denklemi tamamlamak.
(Sadece 8 saniyeniz var)
İşte cevap!
Eğer hala bulamadıysanız üzülmeyin, yukarıda cevap aşağıda sizi bekliyor.