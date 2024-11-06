Dakikalar içinde ilk günkü haline geliyor! Fırın tepsisindeki anmış kalıntılara veda edin

Fırında pişen yemeklerin ardından tepsi yüzeyinde kalan yanmış kalıntıları temizlemek oldukça zorlu olabilir. Ancak birkaç basit malzeme ile fırın tepsinizi dakikalar içinde ilk günkü gibi pırıl pırıl hale getirebilirsiniz. Evde kolayca uygulayabileceğiniz bu yöntemler, temizlik sürenizi kısaltırken fırında yemek yapmayı daha cazip hale getirecek.
GEREKLİ MALZEMELER
Karbonat
Hidrojen peroksit
Beyaz sirke
Bulaşık deterjanı
Temiz bir bez veya kağıt havlu
Eldiven ve bulaşık süngeri
KARBONAT VE HİDROJEN PEROKSİT YÖNTEMİ
Hidrojen peroksit ve karbonat ile hazırlayacağınız macun, tepsideki kalıntıları etkili bir şekilde temizlemenizi sağlar.
Hazırlık: Küçük bir kaba yarım su bardağı karbonat ve 2-3 yemek kaşığı hidrojen peroksit ekleyin.
Uygulama: Elde ettiğiniz macunu tepsinin yüzeyine yayın ve 15-20 dakika bekletin.
Temizlik: Süngerinizi kullanarak kalıntıları ovalayın, ardından ılık su ile durulayıp bezle kurulayın.