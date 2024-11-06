Dakikalar içinde ilk günkü haline geliyor! Fırın tepsisindeki anmış kalıntılara veda edin

KARBONAT VE BULAŞIK DETERJANI YÖNTEMİ

Eğer karbonat ve sirke gibi malzemeler elinizde yoksa, bulaşık deterjanı ve karbonat karışımı da etkili bir temizleme yöntemi sunar.

Uygulama: Karbonatı tepsiye serpiştirip üzerine bir miktar bulaşık deterjanı ekleyin. 15-20 dakika bekleyin.

Temizlik: Süngerle ovalayıp su ile duruladıktan sonra temiz bir bezle kurulayın.