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Tok tutup, iştah kapatıyor: 5 yağ yakıcı pratik su tarifi!

Kilo vermek isteyenler için diyet planlarında taze meyve suları önemli bir yer tutuyor. Antioksidan, lif ve vitamin açısından zengin meyvelerle yapılan bu içecekler, metabolizmayı hızlandırıp tok kalmayı sağlıyor. American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir araştırmada, düşük kalorili içeceklerin vücudun enerji yakma sürecini desteklediği belirtildi.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:25 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:27
Tok tutup, iştah kapatıyor: 5 yağ yakıcı pratik su tarifi!

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Kilo vermek isteyenler için sağlıklı beslenme, hedefe ulaşmada kilit rol oynar. Taze meyve suları, metabolizmayı hızlandırarak ve kalori yakımını destekleyerek diyet planlarında sıkça tercih edilir. İşte kilo vermeye yardımcı olabilecek 5 yağ yakıcı meyve suyu...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

HAVUÇ SUYU

Mevsiminde tüketilen havuç suyu, düşük kalorisi ve yüksek lif içeriği ile uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Safra salgısını artırarak yağ yakımını destekleyen havuç suyu, kilo vermek isteyenlerin listesine eklemesi gereken bir içecektir.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KARELA SUYU

Acı kabak olarak bilinen karela suyu, yağ metabolizması için gerekli olan safra asitlerinin salgılanmasını teşvik ederek karaciğeri destekler. Biraz nane ve bal ekleyerek tadını yumuşatabilirsiniz.

Karela suyuKarela suyu

SALATALIK SUYU

Ferahlatıcı bir içecek arıyorsanız, salatalık ve limon suyunu karıştırabilirsiniz. Yüksek su ve lif içeriği ile tok tutar. Nane ve limon ekleyerek lezzetli bir içecek elde edebilirsiniz.

NAR SUYU

Antioksidan bakımından zengin olan nar, yağ yakımını destekler ve metabolizmayı hızlandırır. İştahı bastırma etkisi sayesinde daha az yemek yemenize yardımcı olur. En lezzetli yağ yakıcı meyve sularından biri olan nar suyu, hızlı kilo vermek isteyenler için ideal bir tercihtir.

KARPUZ SUYU

Düşük kalorili ve su açısından zengin olan karpuz suyu, yağ yakımını destekleyen arjinin amino asidi içerir. Sindirimi rahatlatırken yüksek lif içeriği ile tok hissetmenizi sağlar.

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