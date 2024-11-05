Yeni ilişki trendi geldi! Ghosting, breadcrumbing, situationship ve gaslighting hepsini unutun! Artık "Taht kurma" trendi var

ARAŞTIRMALAR VE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

Bu davranış biçimi aslında yeni değil. Science Advances dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, f lört uygulaması kullanıcıları kendilerinden yaklaşık "%25 daha cazip" olarak gördükleri kişilerle eşleşmeye çalışıyor. Buna benzer şekilde, Plenty of Fish adlı flört uygulamasının bir araştırması, bekarların %27'sinin, birlikte oldukları kişilerin onları sosyal olarak bir adım yukarı taşımak için kullandığını düşündüğünü gösteriyor.

Sosyal medyanın etkisi de "Throning" trendini destekliyor. İnsanların sıkça hayatlarını paylaşmaları, takipçilere yaşam tarzları ve sosyal statüleri hakkında bir fikir veriyor. Bu bağlamda, günümüzde sosyal statünün bir göstergesi de takipçi sayısı haline gelmiş durumda ve "clout chaser" terimi, ünlü olmak için sosyal medyada dikkat çeken kişileri tanımlamak için kullanılıyor.