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Yeni ilişki trendi geldi! Ghosting, breadcrumbing, situationship ve gaslighting hepsini unutun! Artık "Taht kurma" trendi var

Günümüzde yeni bir ilişki trendi olarak öne çıkan "taht kurmak" (throning), partnerin statü ve popülaritesini ön plana çıkararak onu adeta bir “sosyal sembol” haline getirmeyi ifade ediyor. Bu yaklaşım, başta çekici görünse de uzun vadede ilişkide duygusal boşluklara yol açabiliyor.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 17:55 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 17:55
Yeni ilişki trendi geldi! Ghosting, breadcrumbing, situationship ve gaslighting hepsini unutun! Artık Taht kurma trendi var

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2024 yılına damgasını vuran bir flört trendi olarak "Throning," modern ilişkilerde yeni bir yaklaşımı tanımlıyor. Bu terim, romantik ilişkilerde sevgiye odaklanmak yerine, kişinin sosyal statüsünü yükseltmek için bir partnerle olmayı ifade eder. "Dating up" (yukarı doğru flört etme), "gold-digging" (altın avcılığı) veya "clout chasing" (şöhret peşinde koşma) gibi terimlerle benzerlik gösteren "Throning," kişinin karakterden ziyade statüsüne odaklanarak bir ilişki yaşamasını temsil eder.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

TAHT KURMAK NEDİR?

Son dönemde sosyal medyada popülerleşen "taht kurmak" terimi, bir partneri, kişiliğinden çok statüsü ve popülaritesi için öne çıkarmak anlamına geliyor. Bu tür bir ilişki dinamiğinde, kişi partnerini "taht"a oturtur, yani başarıları, görünüşü ya da sosyal konumuyla dikkat çekici hale getirir. Bu yaklaşım, ilk başta karşı tarafı mutlu etse de, zamanla ilişkinin duygusal bağdan yoksun olduğunu hissettirebilir. Partnerini yalnızca statüsü ve görünüşüyle değerlendirilen biri, gerçek kişiliği göz ardı edildiğinden ötürü kendini değersiz veya kullanılıyormuş gibi hissedebilir.

TAHT KURMAK NEDEN İLGİ ÇEKİYOR?

Taht kurmak, başlangıçta cazip bir kavram olarak görünebilir. Herkes partneri tarafından özel hissetmek ve ilgi görmek ister. Bu durumda, kişinin ilişki içinde ilgi ve onaylanma ihtiyacı karşılanabilir. Ancak, bu ilgi yalnızca başkalarının önünde gösteriliyorsa, zamanla karşı taraf kendini 'kullanılıyormuş' gibi hissedebilir. Oysa ki sağlıklı ve güçlü bir ilişki, karşılıklı sevgi, saygı ve sorumlulukla inşa edilir.

ARAŞTIRMALAR VE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

Bu davranış biçimi aslında yeni değil. Science Advances dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, flört uygulaması kullanıcıları kendilerinden yaklaşık "%25 daha cazip" olarak gördükleri kişilerle eşleşmeye çalışıyor. Buna benzer şekilde, Plenty of Fish adlı flört uygulamasının bir araştırması, bekarların %27'sinin, birlikte oldukları kişilerin onları sosyal olarak bir adım yukarı taşımak için kullandığını düşündüğünü gösteriyor.

Sosyal medyanın etkisi de "Throning" trendini destekliyor. İnsanların sıkça hayatlarını paylaşmaları, takipçilere yaşam tarzları ve sosyal statüleri hakkında bir fikir veriyor. Bu bağlamda, günümüzde sosyal statünün bir göstergesi de takipçi sayısı haline gelmiş durumda ve "clout chaser" terimi, ünlü olmak için sosyal medyada dikkat çeken kişileri tanımlamak için kullanılıyor.

SAĞLIKLI BİR İLİŞKİDE TAHT KURMAK YERİNE NE YAPILMALI?

Partnerinizi tahta oturtmak yerine, karşılıklı başarıları kutlayarak ve zor anlarda birbirinize destek olarak uzun ömürlü bir ilişkinin temelini atabilirsiniz. Taht kurmak gibi yüzeysel yaklaşımlar yerine, birlikte büyüyen ve birbirini destekleyen ilişkiler her iki taraf için de daha anlamlı ve kalıcı olacaktır.

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