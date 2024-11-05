Yeni ilişki trendi geldi! Ghosting, breadcrumbing, situationship ve gaslighting hepsini unutun! Artık "Taht kurma" trendi var

ARAŞTIRMALAR VE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ
Bu davranış biçimi aslında yeni değil. Science Advances dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, flört uygulaması kullanıcıları kendilerinden yaklaşık "%25 daha cazip" olarak gördükleri kişilerle eşleşmeye çalışıyor. Buna benzer şekilde, Plenty of Fish adlı flört uygulamasının bir araştırması, bekarların %27'sinin, birlikte oldukları kişilerin onları sosyal olarak bir adım yukarı taşımak için kullandığını düşündüğünü gösteriyor.
Sosyal medyanın etkisi de "Throning" trendini destekliyor. İnsanların sıkça hayatlarını paylaşmaları, takipçilere yaşam tarzları ve sosyal statüleri hakkında bir fikir veriyor. Bu bağlamda, günümüzde sosyal statünün bir göstergesi de takipçi sayısı haline gelmiş durumda ve "clout chaser" terimi, ünlü olmak için sosyal medyada dikkat çeken kişileri tanımlamak için kullanılıyor.
SAĞLIKLI BİR İLİŞKİDE TAHT KURMAK YERİNE NE YAPILMALI?
Partnerinizi tahta oturtmak yerine, karşılıklı başarıları kutlayarak ve zor anlarda birbirinize destek olarak uzun ömürlü bir ilişkinin temelini atabilirsiniz. Taht kurmak gibi yüzeysel yaklaşımlar yerine, birlikte büyüyen ve birbirini destekleyen ilişkiler her iki taraf için de daha anlamlı ve kalıcı olacaktır.