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Kilis’te KYK kız yurdunda taciz skandalı: Şüpheli tutuklandı

750 kişilik KYK kız öğrenci yurdunda part-time çalışan bir öğrencinin cinsel tacize uğramasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Yurda gelerek öğrencilerle konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, "Ben sizin yanınızdayım, suçlular cezasız kalmayacak." mesajını verdi.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 17:47 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 17:47
Kilis’te KYK kız yurdunda taciz skandalı: Şüpheli tutuklandı

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1 Kasım'da Kilis merkezde bulunan 750 kişilik KYK kız öğrenci yurdunda, mutfak bölümünde part-time çalışan bir kız öğrenci, asansörle zemin kata indiği sırada iddiaya göre mutfak sorumlusunun cinsel tacizine uğradı.

Olayın ardından öğrenci İ.Ö., bağırarak tepki gösterdi. Şüpheli M.K. ise "Bilerek yapmadım, sadece elim değdi." diyerek kendini savunmaya çalıştı. Yaşananların ardından kız öğrenci yurttan ayrıldı.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Şikayet üzerine gözaltına alınan M.K., mahkemece tutuklandı. Olayın ardından yurdun bahçesinde toplanan öğrenciler, "Kilis uyuma, kardeşine sahip çık" sloganları atarak protesto düzenledi. Yaşananların ardından yurda gelen Kilis Valisi Tahir Şahin, öğrencileri sakinleştirmeye çalışırken şu mesajı verdi.

Ben sizin yanınızdayım, suçlular cezasız kalmayacak. Hava soğuk, lütfen içeri geçin, sağlığınızı koruyun, derslerinize odaklanın. Şüpheli tutuklandı; bana güvenin, olayın takipçisi olacağız.

KYK Kız Yurdu'nda yaşanan taciz olayına ilişkin Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

01.11.2024 tarihinde, Kilis 750 kişilik KYK Kız Yurdu'nda yemekhanede çalışan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencisi olan İ.Ö., yurtta görevli şüpheli M.K.'nin cinsel tacizine uğramıştır. Şüpheli, 02.11.2024 tarihinde adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmış ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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