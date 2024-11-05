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Sosyal medya fenomeni CZN Burak iki yılda 52 kilo verdi!

Sosyal medya fenomeni CZN Burak, 2 yılda tam 52 kilo verdi. “Mide ameliyatı oldu” iddiasına tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024
Sosyal medya fenomeni CZN Burak iki yılda 52 kilo verdi!

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CZN Burak konuk olduğu programda 2 yılda 52 kilo vermesi ile ilgili konuştu. Mide ameliyatı olduğu iddia edilen CZN Burak, sessizliğini bozdu. Sosyal medyada çektiği yemek videoları ile tanınan ve birçok ülkede restoran açan CZN Burak, Eser Yenenler'in programına konuk oldu.

'AMELİYATSIZ ZAYIFLADIM'
2 yılda 52 kilo veren CZN Burak, Eser Yenenler'in "Mide ameliyatı mı oldun?" sorusuna "Ben mide ameliyatı olmadım. Benim bir mide rahatsızlığım vardı, bir mide kanaması geçirdim. Yeni yeni böyle toparlıyorum, o süreçte işte iyileştim ama şimdi" cevabını verdi.

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