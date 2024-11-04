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"Sahte kiralık ev" ilanıyla 9 ilde 20 kişiyi dolandıran 2 kişi tutuklandı

Samsun'da emlakçıların “sahibinden.com”daki üyelik hesaplarını ele geçirip "sahte kiralık ev" ilanlarıyla 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 01:42 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 01:42
Sahte kiralık ev ilanıyla 9 ilde 20 kişiyi dolandıran 2 kişi tutuklandı

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Samsun'da emlakçıların "sahibinden.com"daki üyelik hesaplarını ele geçirip "sahte kiralık ev" ilanlarıyla 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçıların "sahibinden.com" isimli platformdaki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık yapan çeteye darbe indirdi. Polisin 3 ay süren çalışması sonucu D.A. (22) ve C.K.'nin (24) Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de toplam 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. Olayla ilgili D.A. ve C.K. ile üniversite öğrencisi E.Ş. (24) adlı kadın, Samsun'un İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. E.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan D.A. ve C.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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