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Müsilaj kabusu geri döndü!

Marmara Denizi’nde 3 yıl önce görülen müsilaj yeniden ortaya çıktı. 24 metre derinliğe inen müsilaj Marmara Adası ve Avşa Adası’na kadar yayıldı. Geri dönen kabus, balıkçılık sektörünü de tehdit etmeye başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024
Müsilaj kabusu geri döndü!

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2021 yılında Marmara Denizi'ni büyük zarara uğratan müsilajın (deniz salyası) yeniden etkisini artırdığı belirtildi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, 23 ve 25 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği dalışlar sonucunda müsilajın Marmara Denizi'nde 10 metreden başlayarak 24 metre derinliğe kadar yayıldığını bildirdi.

Müsilajın, Erdek Körfezi'nden başlayarak Marmara Adası ve Avşa Adası çevresine kadar ulaştığını ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Sarı Sarı, acil önlem paketlerinin devreye alınması gerektiğini vurguladı.1 Kasım 2024 tarihli sıcaklık verilerini inceledi. Karadeniz'in Marmara Denizi'nden daha sıcak olduğunu söyledi. Müsilaj oluşumu için elverişli bir ortam oluşturduğuna da dikkat çekti. Erdek Körfezi'nde avcılık yapan balıkçıların ağlarını kaldırmakta güçlük çektiğini belirti. Acil önlem paketleri hazırlanarak kirlilik yükünün azaltılması gerektiğini belirterek, "Kirliliğe bağlı azot ve fosfor yükü zaten yüksek. Önlem alınmazsa ilkbahar ve yaz aylarında daha zor günler bizi bekliyor" dedi.

MÜSİLAJ NEDİR?
Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, çeşitli kimyasal ve biyolojik şartların bir araya gelmesiyle meydana gelen yapışkan ve sümüksü bir oluşumdur. Bitkisel canlı popülasyonunun aşırı artması, deniz sıcaklığında görülen yüksek değerler, çevre kirliliği ve bakteriyel aktivite yoğunluğu deniz salyası oluşumuna zemin hazırlar.

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