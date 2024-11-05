Meteoroloji’den 6 Kasım hava durumu raporu: O illere kar ve sağanak geliyor!

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, ülke genelinde soğuk hava etkisini artırırken, bazı bölgelerde kış şartları kendini hissettirmeye başlayacak.
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, ülke genelinde soğuk hava etkisini artırırken, bazı bölgelerde kış şartları kendini hissettirmeye başlayacak.
6 KASIM HAVA DURUMU RAPORU
🌡️ Hava Sıcaklığı: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması bekleniyor, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredecek.
💨 Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerinden hafif ve ara sıra orta kuvvette eserken, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
⚠️ Meteoroloji'den Sağanak ve Yoğun Kar Uyarısı Yeniden alarm verildi!
🌧️ Kuvvetli Yağış Uyarısı: Giresun ve Trabzon'da yerel kuvvetli yağış (21-50 kg/m²) beklenirken, Rize ve Artvin'in kuzey ve doğu kesimlerinde çok kuvvetli sağanak yağış (51-75 kg/m²) bekleniyor. 900 metre üzeri yüksek kesimlerde yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor. 📉 Sel, su baskını, buzlanma, don ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
💨 Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Tedbirli olunmalı.
❄️ Yoğun Kar Uyarısı: Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyarıyor: "Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Kıyıda yağmur, 900 metre yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak. "
ARDAHAN'DA KAR VE TİPİ
Ardahan'da sabahın erken saatlerinde yağan kar, yüksek rakımlı köylerde tipiyle birlikte etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın atında 9 dereceye kadar düştüğü köyler kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, merada otlatılan sürüler ve çobanlar kara hazırlıksız yakalandı. Gece- gündüz demeden soba ve kaloriferlerin yakıldığı Ardahan'da kış kendini iyice hissettirdi.
4 KENT İÇİN KAR VE SARI ALARM
Artvin, Giresun, Rize, Trabzon