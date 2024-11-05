Meteoroloji’den 6 Kasım hava durumu raporu: O illere kar ve sağanak geliyor!

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, ülke genelinde soğuk hava etkisini artırırken, bazı bölgelerde kış şartları kendini hissettirmeye başlayacak.

🌡️ Hava Sıcaklığı: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması bekleniyor, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredecek.

⚠️ Meteoroloji'den Sağanak ve Yoğun Kar Uyarısı Yeniden alarm verildi!

🌧️ Kuvvetli Yağış Uyarısı: Giresun ve Trabzon'da yerel kuvvetli yağış (21-50 kg/m²) beklenirken, Rize ve Artvin'in kuzey ve doğu kesimlerinde çok kuvvetli sağanak yağış (51-75 kg/m²) bekleniyor. 900 metre üzeri yüksek kesimlerde yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor. 📉 Sel, su baskını, buzlanma, don ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.