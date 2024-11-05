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Pendik’te feci kaza: TIR'ın altında kalan skuterli kadın 150 metre sürüklenerek can verdi

Pendik'te, sabah saatlerinde TIR'ın önünde skuterle ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'ya çarparak 150 metre sürükleyen şoför gözaltına alındı. Kazada ağır yaralanan yaşamını yitirdi.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 19:14 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 19:39
Pendik’te feci kaza: TIR’ın altında kalan skuterli kadın 150 metre sürüklenerek can verdi

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Pendik'te, TIR'ın önünde skuterle ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'ya çarparak 150 metre sürükledikten sonra altında bırakan şoför gözaltına alındı. Kazada ağır yaralanan Çamlı, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Şoför Hasan Furkan Çolak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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150 METRE ÖNÜNDE SÜRÜKLEDİ

Kaza, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz TIR, takip mesafesini kapatarak önünde ilerleyen Ecem Sultan ÇAMLI (28) 'nın kullandığı skutere yanaşıp 150 metre önünde sürükledikten sonra altına aldı. Kazada ağır yaralanan Çamlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şoför ise olay yerinde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Çolak adliyeye sevk edildi.

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