Lezzetine doyum olmuyor: Kasım ayında mutlaka tüketilmesi gereken balık!

Temmuz: Sardalya, çinekop, sarıağız, akya, orkinos, kaya balığı, trança ve sinarit bu ayda tüketilebilecek en iyi balıklardandır.

Aralık: Uskumru, lüfer, palamut ve torik aralık ayında en çok tercih edilen balıklardır. Tekir ve hamsi bolca avlanır ve lezzetli olur.

BALIK ALIRKEN TAZELİK NASIL ANLAŞILIR?

Balığın taze olması çok önemlidir. Taze balık, bombeli gözleri ve esnek yapısıyla kolayca ayırt edilebilir. Bayat balığın gözleri çökmüş, dokusu ise eski haline dönmeyen şekilde kalıcı iz bırakır. Bu özelliklere dikkat ederek balık almanız, sağlıklı bir tüketim sağlar.

Pişirme Yöntemleri: Balığın besin değerini kaybetmemesi için fırında, ızgara ya da buğulama yöntemleri tercih edilmelidir. Yağda kızartmak, sağlıklı yağların yapısını bozarak faydasını azaltabilir. Haftada en az iki kez balık tüketmek sağlık için önemli bir alışkanlık olmalıdır.