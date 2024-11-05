Lezzetine doyum olmuyor: Kasım ayında mutlaka tüketilmesi gereken balık!

Balık, içerdiği omega-3 yağ asitleri, kaliteli protein, vitaminler ve mineraller ile sağlıklı beslenmenin temel taşlarından biridir. Omega-3 yağ asitlerinin yanı sıra A, D ve B grubu vitaminleri ile zengin olan balık, beyin sağlığı başta olmak üzere birçok fayda sunar. Ancak, en iyi faydayı sağlayabilmek için balıkları mevsiminde tüketmek gerekmektedir. Mevsiminde yenmeyen balıklar, besin değerinden büyük ölçüde kaybeder. Bu yazımızda, ay ay en lezzetli balıkları sizler için derledik.
HANGİ MEVSİMDE HANGİ BALIKLAR TERCİH EDİLMELİ?
Ocak: Bu ayın en lezzetli balıkları arasında uskumru, lüfer, palamut ve istavrit yer alır. Çinekop, tekir, kefal ve kırlangıç da bolca bulunur.
Şubat: Kalkan sezonu başlar. Tekir, gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin, torik, kefal, levrek şubat ayında tercih edilebilir.
Mart: Gümüş, izmarit, mezgit, kalkan, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek ve yayın balıkları bu ayın öne çıkan lezzetleridir.
Nisan: Gümüş, izmarit, kalkan, mersin, barbun, levrek, kefal, kaya balığı gibi balıklar nisan ayında en çok tercih edilenlerdir.
Mayıs: Gümüş, izmarit, mercan, mersin, mezgit, levrek, kaya balığı, barbun, istakoz, levrek, tekir gibi balıkların lezzetli olduğu aydır.
Haziran: Mercan, akya, kaya balığı, mersin, orkinos, orfoz, sardalya haziran ayında bolca tüketilebilir.