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Hainler birer birer yakalanıyor! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri ve emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden birine ise ev hapsi kararı verildi.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 18:30 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 18:30
Hainler birer birer yakalanıyor! İstanbul’da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da, FETÖ askeri ve emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden 1'ine ev hapsi verildi.

FETÖCÜ şüpheliler tutuklandı (takvim.com.tr | Arşiv)FETÖCÜ şüpheliler tutuklandı (takvim.com.tr | Arşiv)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü FETÖ'nün emniyet ve askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle, 1'i ise kanser tedavisi görmesi nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı. 6 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Burada savcılığa çıkarılan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Nöbeti Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Hakimlik, 3 şüphelinin ise imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

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