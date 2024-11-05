Esrarengiz şekilde kaybolmuştu | Kayıp iş insanı Recep Ataş’ı en yakını öldürmüş! Korkunç plan kan dondurdu

ÇELİŞKİLER ORTAYA ÇIKTI Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu ifadedeki detayları incelediğinde bazı çelişkililer olduğunu fark etti. Bunun üzerine başlatılan güvenlik kamera çalışmalarında, yüzlerce saatlik görüntü titizlikle incelendi. Sedat T. ve Recep Ataş 'ın 19 Ekim 2024 tarihinde Sedat T.'nin otomobilinin içinde saat 14.30 sıralarında Balaban köyüne gittikleri belirlendi. Bir süre sonra Sedat T.'nin aynı otomobille tek başına Arnavutköy merkeze döndüğü tespit edildi.

Suç aleti ormanda bulundu. (DHA)





CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine Sedat T.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli önce suçlamaları kabul etmese de daha sonra işlediği cinayeti tüm detayları ile anlattı. Sedat T., öldürdüğü ortağı Recep Ataş'ın bir süre önce kendisine borç para verdiğini söyledi. Ancak borcu bir türlü geri ödeyemediği için aralarının açıldığını söyleyen Sedat T.'nin "Bu borç yüzünden beni çok sıkıştırıyordu. Beni bunaltmıştı. Sonunda onu öldürüp borçtan da kurtulmayı düşündüm" dediği öğrenildi.



ORMANLIK ALANA ATTIM

Olay günü hazırladığı plan gereği onu birlikte dolaşmaya ikna ettiğini anlatan Sedat T. araçta aynı konu yüzünden tartışmaya başlayınca onu tabancayla vurarak öldürdüğünü ardından cesedi Balaman köyü yakınlarında ormanlık alana attığını söyledi.