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Esrarengiz şekilde kaybolmuştu | Kayıp iş insanı Recep Ataş'ı en yakını öldürmüş! Korkunç plan kan dondurdu

İstanbul Arnavutköy'de esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 44 yaşındaki iş insanı Recep Ataş'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İş adamını öldürdüğü tespit edilen 23 yaşındaki ortağı Sedat T. gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Sedat T'nin kokunç planı herkesin kanını dondurdu.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:40 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:54
Esrarengiz şekilde kaybolmuştu | Kayıp iş insanı Recep Ataş’ı en yakını öldürmüş! Korkunç plan kan dondurdu

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Sultangazi Polis merkezine 20 Ekim 2024 tarihinde başvuran 48 yaşındaki Şerif Ataş tekstil işiyle uğraşan kardeşi Recep Ataş'a 19 Ekim 2024 tarihinden beri ulaşamadıklarını, son olarak iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek yardım istedi.

Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu. (DHA)Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu. (DHA)

Polis müracaat üzerine harekete geçerek kayıp iş adamını aramaya başladı.

ORTAĞI SÜREKLİ ONU ARADIĞINI SÖYLEDİ
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada Recep Ataş'ın iş yeri ortağı olduğu öğrenilen Sedat T.'nin bilgisine başvurdu. Sedat T., öğle saatlerine kadar iş yerinde birlikte olduklarını, daha sonra birlikte dışarı çıktıklarını söyledi.

Ormandaki cesedi polisin kadavra köpekleri buldu. (DHA)Ormandaki cesedi polisin kadavra köpekleri buldu. (DHA)

Yolda Recep Ataş'ın bir işi olduğunu söyleyerek araçtan indiğini söyleyen Sedat T., kendisinin de ondan bir daha haber almadığını ve sürekli onu aradığını söyledi.

Kayıp iş adamının ortağı gözaltına alındı. (DHA)Kayıp iş adamının ortağı gözaltına alındı. (DHA)


ÇELİŞKİLER ORTAYA ÇIKTI
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu ifadedeki detayları incelediğinde bazı çelişkililer olduğunu fark etti. Bunun üzerine başlatılan güvenlik kamera çalışmalarında, yüzlerce saatlik görüntü titizlikle incelendi. Sedat T. ve Recep Ataş'ın 19 Ekim 2024 tarihinde Sedat T.'nin otomobilinin içinde saat 14.30 sıralarında Balaban köyüne gittikleri belirlendi. Bir süre sonra Sedat T.'nin aynı otomobille tek başına Arnavutköy merkeze döndüğü tespit edildi.

Suç aleti ormanda bulundu. (DHA)Suç aleti ormanda bulundu. (DHA)



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine Sedat T.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli önce suçlamaları kabul etmese de daha sonra işlediği cinayeti tüm detayları ile anlattı. Sedat T., öldürdüğü ortağı Recep Ataş'ın bir süre önce kendisine borç para verdiğini söyledi. Ancak borcu bir türlü geri ödeyemediği için aralarının açıldığını söyleyen Sedat T.'nin "Bu borç yüzünden beni çok sıkıştırıyordu. Beni bunaltmıştı. Sonunda onu öldürüp borçtan da kurtulmayı düşündüm" dediği öğrenildi.

ORMANLIK ALANA ATTIM
Olay günü hazırladığı plan gereği onu birlikte dolaşmaya ikna ettiğini anlatan Sedat T. araçta aynı konu yüzünden tartışmaya başlayınca onu tabancayla vurarak öldürdüğünü ardından cesedi Balaman köyü yakınlarında ormanlık alana attığını söyledi.

Ormandaki cesedi polisin kadavra köpekleri buldu. (DHA)Ormandaki cesedi polisin kadavra köpekleri buldu. (DHA)



CESED KADAVRA KÖPEKLERİ TARAFINDAN BULUNDU
Bu gelişme üzerine olay yerine götürülen Sedat T., cesedi ve olayda kullandığı silahı attığı yeri polislere gösterdi. Ancak şüpheli yeri tam olarak hatırlayamayınca polisin Kadavra köpekleri devreye girdi. Kısa bir aramanın ardından önce Recep Ataş'ın cesedi, ardından da olayda kullanılan tabanca polis ekipleri tarafından bulundu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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