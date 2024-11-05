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Çocukken yaylada görüp bahçesine ekmişti! Şimdi 1 dönümden 800.000 TL kazanıyor

Kastamonu’da yaşayan ve çocukluk yıllarında yaylalardan topladığı salebi bahçesinde yetiştirmeye başlayan ziraat mühendisi, bir dönüm alana ektiği 200 kilogram salepten 800 bin TL gelir elde ediyor. İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 13:06 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 13:12
Çocukken yaylada görüp bahçesine ekmişti! Şimdi 1 dönümden 800.000 TL kazanıyor

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Salep tıbbi bitkiler kategorisinde yer alan endemik bir bitki türü. Doğadan toplanması yasak olan salebin Kastamonu'da yetiştiriciliği her geçen gün artış gösteriyor. Dondurma, ilaç ve daha birçok alanda kullanılan bitkinin üretiminin artırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere destek sağlanıyor. Salep yetiştiricilerinden biri olan Ziraat Mühendisi Ferdi Doğru çocukken yaylalarda topladığı salebi bahçesine ekerek yüksek gelirler elde ediyor. İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Çocukken yaylalardan topluyordu

Çocukken annesi ile birlikte gittikleri yaylalarda saleple tanışan Ziraat Mühendisi Ferdi Doğru, üniversiteden mezun olmasının ardından Kastamonu'nun il merkezine bağlı Kayı köyüne dönerek salep yetiştiriciliğine başladı. Başlangıçta 1 dönüm alanda salep üretimine başlayan Ferdi Doğru, zamanla ektiği alanı büyüterek 500 metrekarenin üzerine çıkarttı. Ziraat Mühendisi Doğru, 2025 senesinde ektiği alanı daha da genişleterek salepten elde ettiği geliri de arttırmayı planlıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"Önümüzdeki yıl üretimi artırmayı planlıyoruz"

Kastamonu'nun Kayı köyünde salep yetiştiriciliği yapan Ziraat Mühendisi Ferdi Doğru, "Köyü sevdiğimiz için imkanlarım dahilinde her zaman şehirden köye dönüş planım vardı. Bu yüzden Ziraat Mühendisliğini okudum. Okurken istiyordum ki köyde yapmak istediklerimi nizami yapayım. Köy için planlamalarımı yaparken kenara köşeye sıkıştırdığım notlar arasında salep her zaman vardı. Doğal olarak ilgimi çekiyordu. Çünkü Kastamonu'da 25 ila 30 arasında türü mevcut. Şu anda 500 metrekarenin üzerinde bir alanımız mevcut. Bunu önümüzdeki yıl daha da arttırmayı planlıyoruz. Şimdilik bitkiyi daha da geliştirme aşamasına doğru ilerliyoruz. Herkesin iki aldığından biz üç ya da dört nasıl alırız bunun hesabındayız" dedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"O ihtişamlı çiçeklerini görünce kendi bahçemde görme isteği de doğdu"

Salebe olan ilgisinin ailesinden geldiğini paylaşan Doğru, "Tıbbi aromatik bir bitki olduğundan dolayı salep kıymetli bir ürün. Salep, doğru yetiştirildiği zaman getiri yüksek bir ürün. Birde bu ürünün kültürel merakı var. Annem orman köylüsüdür. Biz, her yıl mutlaka yaylalara çıkarız. Yaylalarda sürekli salebi görürdük, annem biliyor çünkü salebi. Çocukluğumdan beri bana bu bitkinin salep olduğunu söylerdi. Ziraat Mühendisliğini tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesi de budur. Toprakta yetişen ürünlere karşı doğal bir merakım var. Çocukluğuma kadar bu merak gidiyor. Gördüğüm hemen hemen her ürün özellikle sık tükettiğimiz ürünler yetiştirilebilir mi? Nasıl yetişir ya da ben yetiştirebilir miyiz? İlla doğada mı olması gerekiyor? gibi sorular aklıma geldikçe doğada, yaylalarda o ihtişamlı çiçeklerini görünce kendi bahçemde görme isteği de doğdu."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"Geçmişte yaşadığım hatıralarımın, şu anda toprakta canlanıp filizlenmesi beni mutlu ediyor"

Doğru, "Zamanla olgunlaşmaya başlayınca duruma daha profesyonel bakmaya başlayınca kültürel ve profesyonel bakış açımı bir vizyon haline getirerek salebi hem doğamızda korumak hem yetiştiriciliğini yapmak hem de kendime ek gelir kaynağı oluşturabilmek için bahçede dikimini yapmaya karar verdim. Bunların hepsi bir bütün haline gelince salep yetiştiriciliğine başlamış oldum. Çünkü geçmişinizdeki izleri unutamıyorsunuz. Şu anda yaptıklarınız eski hatıralarınızı canlandırıyor. Daha muhteşem hale geliyor. Bu hatıralarımızı da yaşatmaya çalışıyoruz bir bakıma. Bundan dolayı mutluyum. Geçmişte yaşadığım hatıralarımın, şu anda toprakta canlanıp filizlenmesi beni açıkçası ayrıca mutlu ediyor" diye ifade ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BİR DÖNÜM ARAZİDEN 800 BİN LİRA GELİR

Nüfus artışıyla salebe olan talebinde arttığını söyleyen Doğru, "Doğada sökümler yasak ama kaçak sökümler ne yazık ki mevcut. Buna rağmen yetiştiriciliğinin az olmasından ötürü kıt bir ürün. İç piyasayı bile karşılamıyor, bundan dolayı ithal ediliyor. Bunları birleştirdiğinizde her yıl mutlaka ürünün fiyatı artıyor. En son salebin yaş kilosu 2 bin liraydı. Kültüre ettiğiniz tarla parselinde ektiğiniz miktarda kar marjınız hasat edeceğiniz ürüne bağlı olarak rakamlar değişebiliyor. Minimum bir dönüm araziye 200 kilogram ürün diktiğiniz zaman sürdürülebilirlik açısından zaten 1'e 2 ürün almanız gerekiyor. Yani üretimin iki katına çıkması gerekiyor. Yani dönüş başına 400 kilogram gibi bir ürün almanız gerekiyor. Bunu da 2 bin lira ile çarptığınız zaman 800 bin lira gibi bir rakam ediyor. Tabii ki masraflarınızı da düşmeniz gerekiyor. İşçiliği zor bir ürün ama diğer tarımsal ürünlerle kıyasladığınız zaman kar marjı oldukça yüksek bir ürün. Bu ayrıca kişinin tarlasına bakmasına, ürüne yaptığı bakıma göre de değişecektir" sözlerini paylaşıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Padişah içeceği olarak tüketiliyor

Osmanlı kayıtlarında salebin bulunduğunu ve padişah içeceği olarak tüketildiğini ifade eden Doğru, "Bu yüzden salebin tarih değeri de yüksek bir üründür. Salep, tarihler boyunca tüketilen bir üründür. Bu yüzden salep, günümüze kadar insanlar tarafından tüketilerek günümüze kadar geldi. Salep, doğadan toplanarak tüketiliyordu. Salebin yetiştiriciliği söz konusu değildi. Fakat tüketilen bir ürünün üretilmemesi de söz konusu olamaz. Bu noktada Kastamonu florasına baktığımızda da 25-30 çeşit kendiliğinden oluşan salep orkidesi mevcuttur. Salep, bir orkidedir aslında. Bu yüzden salebin üretilmemesi mümkün değil. Baktığımız zaman farklı illerde salebin üretilmesi için çalışmaların başlatıldığını gördüm, Farklı illerde üretimine geçildiğini haberlerde okudum ama bir türlü Kastamonu'da üretim bazında salebin duyurulabilirliğinin olmadığını öğrendim. Bu gözüme çok çarptı. Kastamonu, salep açısından çok zengin bir memleket." diye ekliyor.

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