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Sivas'ta sır ölüm! Parçalanmış bebek cesedi bulundu

Narin'i Rojin'i, Yenidoğan bekleri, Şirin'in acısını atlatamamışken, Sivas'ta tek kelimeyle korkunç bir olay yaşandı. Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında sabah saat 08.00 sıralarında bir bebek cesedi bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Sivas’ta sır ölüm! Parçalanmış bebek cesedi bulundu

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Narin'i Rojin'i, Yenidoğan bekleri, Şirin'in acısını atlatamamışken, Sivas'ta tek kelimeyle korkunç bir olay yaşandı. Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında sabah saat 08.00 sıralarında bir bebek cesedi bulundu. Uçurum altında cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bebeğin kimliğini henüz belirleyemedi.

Yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi. Polis, minik bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderdi. Küçük yavruyu kim ya da kimlerin öldürüp bölgeye attığı tespit edilemedi. Çevrede yeni doğum yapan kadınların tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Bununla ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı bir araştırma başlattığı kaydedildi.

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