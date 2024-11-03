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Uşak'ta köprünün altında bir erkek cesedi bulundu: 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ın Beylerhan köyü yakınlarında bulunan bir köprünün altında erkek cesedi bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Zafer Uzun (36) olduğu tespit edilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 23:39 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 23:39
Uşak’ta köprünün altında bir erkek cesedi bulundu: 2 kişi gözaltına alındı

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Uşak'ta köprünün altında bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Gediz-Uşak karayolu üzerinde bulunan Beylerhan köyü yakınlarında bulunan bir köprünün altında erkek cesedi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Zafer Uzun (36) olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uzun'un cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Zafer Uzun'un dün akşam Kütahya'nın Gediz ilçesinden iki arkadaşıyla beraber Uşak'a gitmek için yola çıktığının belirlenmesi üzerine 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Uşak'ta erkek cesedi bulundu

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