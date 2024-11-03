Cildinizde 15 dakika Trabzon hurmasını bekletin! O sorunu kökten çözecek

Trabzon hurması, özellikle Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinde yetişen eşsiz bir meyve olup, bilimsel adıyla "Diospyros kaki" olarak bilinir. Turuncu veya sarı renkteki bu meyve, tatlı ve sulu lezzetiyle dikkat çekerken, olgunlaştığında yumuşak bir kıvama ulaşır. Taze olarak tüketilen Trabzon hurması, aynı zamanda kurutulmuş halde de bulunabilmektedir. Ancak, bu meyve sadece lezzetiyle değil, cilt bakımındaki faydalarıyla da öne çıkıyor.