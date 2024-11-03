BUGÜN METROBÜS ÇALIŞIYOR MU? İstanbul Maratonu nedeniyle metrobüsler kapalı mı? 3 Kasım metrobüs durak ve seferleri!

(Takvim Foto Haber) Avrupa Yakası: Alternatif Güzergahlar ve Kapanan Hatlar



Maraton güzergahında bulunan bazı hatlarda değişiklikler yapılırken, bazı hatlar tamamen kapalı olacak. İşte Avrupa Yakası'nda etkilenen hatlar: Ring Seferleri Yapacak Hatlar: 33, 33B, 35, 78 gibi hatlar Unkapanı Köprüsü üzerinden Kasımpaşa'ya devam edip ring yapacak.

Geçici Duraklama Yapacak Hatlar: 46Ç, 54E, 66 ve EM1 gibi hatlar Unkapanı Köprüsü'nden devam ettikten sonra Saraçhane'den dönüş yaparak ring sefer düzenleyecek.

Hizmet Vermeyecek Hatlar: 26, 26A, 28, 30A, 30D gibi hatlar maraton süresince hizmet veremeyecek.

(Takvim Foto Haber)

Anadolu Yakası'nda Yeni Güzergahlar



Anadolu Yakası'nda da bazı hatlarda güzergah değişiklikleri olacak: FSM Köprüsü Güzergahına Yönlendirilecek Hatlar: 129T, 251 ve 522 numaralı hatlar maraton süresince FSM güzergahını kullanacak.

Kısıklı ve Altunizade Rotaları: 15, 15A, 11, 11A gibi hatlar Kısıklı ve Kuşbakışı Caddesi üzerinden Altunizade ve Üsküdar yönlerine bağlanarak hizmet verecek.

(Takvim Foto Haber)



İstanbul'da Maraton Heyecanı: Dikkat Edilmesi Gerekenler

İstanbul Maratonu, sporcular için unutulmaz bir deneyim sunarken, İstanbullular için ise bazı ulaşım kısıtlamalarına neden olacak. Toplu taşıma ile seyahat edecek vatandaşlar için güzergah değişikliklerini takip etmek önemli olacak.