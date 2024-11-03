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BUGÜN METROBÜS ÇALIŞIYOR MU? İstanbul Maratonu nedeniyle metrobüsler kapalı mı? 3 Kasım metrobüs durak ve seferleri!

İstanbul’un dört bir yanından binlerce katılımcının yer aldığı 46. İstanbul Maratonu, bu sabah büyük bir coşkuyla başladı. Asya’dan Avrupa’ya uzanan bu etkinlik, İstanbul’un simgesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleşiyor. Maraton boyunca bazı yolların kapatılması ve ulaşımda değişikliklerin yapılmasıyla İstanbullular alternatif güzergahları merak ediyor. Peki, 3 Kasım Pazar günü metrobüs seferleri nasıl etkilenecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 08:36 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 08:36
BUGÜN METROBÜS ÇALIŞIYOR MU? İstanbul Maratonu nedeniyle metrobüsler kapalı mı? 3 Kasım metrobüs durak ve seferleri!

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Bu yıl 46.'sı düzenlenen İstanbul Maratonu, 3 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Koşuya katılacak binlerce kişi, Boğaz'ın eşsiz manzarasında Asya'dan Avrupa'ya doğru koşacak. Ancak, maraton süresince İstanbul'da bazı yollar kapatılacak ve toplu taşıma güzergahlarında değişiklikler yapılacak. İşte detaylar...

(Takvim Foto Haber)(Takvim Foto Haber)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Saat 06.00'da Trafiğe Kapatılacak

Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sabah 06.00'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak. Bu saatten sonra, köprüyü kullanmak isteyen araç sürücüleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) güzergahını tercih edebilecek.

(Takvim Foto Haber)(Takvim Foto Haber)

Metrobüsler FSM Güzergahını Kullanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, metrobüsler maraton boyunca FSM Köprüsü güzergahına yönlendirilecek. Sabah 06.00'ya kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişlerine izin verilecek olan metrobüsler, daha sonra FSM üzerinden Söğütlüçeşme'ye gidecek. Koşucular ve görevliler, maraton boyunca saat 17.00'ye kadar İETT araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

(Takvim Foto Haber)(Takvim Foto Haber)

Avrupa Yakası: Alternatif Güzergahlar ve Kapanan Hatlar

Maraton güzergahında bulunan bazı hatlarda değişiklikler yapılırken, bazı hatlar tamamen kapalı olacak. İşte Avrupa Yakası'nda etkilenen hatlar:

Ring Seferleri Yapacak Hatlar: 33, 33B, 35, 78 gibi hatlar Unkapanı Köprüsü üzerinden Kasımpaşa'ya devam edip ring yapacak.
Geçici Duraklama Yapacak Hatlar: 46Ç, 54E, 66 ve EM1 gibi hatlar Unkapanı Köprüsü'nden devam ettikten sonra Saraçhane'den dönüş yaparak ring sefer düzenleyecek.
Hizmet Vermeyecek Hatlar: 26, 26A, 28, 30A, 30D gibi hatlar maraton süresince hizmet veremeyecek.

(Takvim Foto Haber)(Takvim Foto Haber)
Anadolu Yakası'nda Yeni Güzergahlar

Anadolu Yakası'nda da bazı hatlarda güzergah değişiklikleri olacak:

FSM Köprüsü Güzergahına Yönlendirilecek Hatlar: 129T, 251 ve 522 numaralı hatlar maraton süresince FSM güzergahını kullanacak.
Kısıklı ve Altunizade Rotaları: 15, 15A, 11, 11A gibi hatlar Kısıklı ve Kuşbakışı Caddesi üzerinden Altunizade ve Üsküdar yönlerine bağlanarak hizmet verecek.

(Takvim Foto Haber)(Takvim Foto Haber)

İstanbul'da Maraton Heyecanı: Dikkat Edilmesi Gerekenler
İstanbul Maratonu, sporcular için unutulmaz bir deneyim sunarken, İstanbullular için ise bazı ulaşım kısıtlamalarına neden olacak. Toplu taşıma ile seyahat edecek vatandaşlar için güzergah değişikliklerini takip etmek önemli olacak.

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