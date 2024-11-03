Kombi kaç derecede evi ısıtır? Soğuk havalarda doğal gaz kaç derecede yanmalı?

Havaların soğumasıyla birlikte evlerimizi sıcak tutmanın yolları konusunda doğru ayarlamalar yapmak önem kazanıyor. Kombi ayarlarının, hem konfor hem de enerji verimliliği açısından dikkatle ele alınması gereken bir konu olduğunu unutmamalıyız.

Isı mühendisliği prensiplerine göre farklı mekanlar için ideal sıcaklıklar değişiklik göstermektedir. Genel olarak oturma alanlarında (salon, oturma odası) 20°C civarında bir sıcaklık konforlu kabul edilirken yatak odalarında bu sıcaklığın 16-18°C arasında olması önerilmektedir. Mutfak gibi daha hareketli alanlar ise 18-20°C arasında tutulabilir.

(Takvim Foto Arşiv)

Eğer evinizin her bir odasını bu sıcaklık değerlerine göre ısıtırsanız kombi kullanımınızı daha verimli bir hale getirebilirsiniz.

Kışın Doğal gaz Kaç Derecede Yanmalı?

Kombinin çalıştığı sıcaklık ve dış hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle kombilerin en düşük ayarı 30-35°C aralığındadır. Ancak bu evdeki konforu sağlamak için yeterli olmayabilir. Özellikle kış aylarında daha düşük sıcaklıklarda dışarıda kalındığında evin ısınmasını sağlamak için biraz daha yüksek ayar yapılması gerekir.