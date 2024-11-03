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100 binde 2 görülen zenker divertükülü hastalığına yakalanan adam kurtuldu!

Siirt'te Mehmet Nasıl Vural (65), yüz binde 2 görülen zenker divertükülü hastalığına yakalandı. Yemek borusunun başlangıç kısmında oluşan, divertikülü adı verilen cepleşme nedeniyle tükettiği yutkunamayan Mehmet Nasır Vural, çok zor günler geçirdi.

Ceyhan Torlak Ceyhan Torlak
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
100 binde 2 görülen zenker divertükülü hastalığına yakalanan adam kurtuldu!

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Siirt'te Mehmet Nasıl Vural (65), yüz binde 2 görülen zenker divertükülü hastalığına yakalandı. Yemek borusunun başlangıç kısmında oluşan, divertikülü adı verilen cepleşme nedeniyle tükettiği yutkunamayan Mehmet Nasır Vural, çok zor günler geçirdi. Yaptığı araştırmanın ardından, bin 600 km yol kat ederek İzmir'deki hastaneye gitti. Vural, Gastroenteroloji şefi Doç. Dr. Süleyman Günay tarafından yapılan 20 dakikalık operasyonla sağlığına kavuştu. Çok mutlu olduğunu söyleyen Vural, "Yutamıyordum ve yutkunamıyordum. Yediğim yemekten keyif alamıyordum" diye konuştu.

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