7 yaşındaki Nur Pera Abuç ’Vefa’ isimli atıyla Türkiye 1’incisi oldu

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Nur Pera (7), atlara olan ilgisi, ailesinin onu hafta sonları at çiftliğine götürmesiyle başladı. İki yaşında başladığı at binme macerasına, dört yaşında kendi isteğiyle binicilik eğitimi alarak devam etti. Altı yaşında lisansını aldı. "Vefa" adını verdiği atıyla şubat ayından itibaren düzenlenen yarışmalara katılmaya başladı. Son katıldığı PI, PII, EQUIFIN Türkiye Kupası ve PIII Türkiye Şampiyonası'nda, PI 6-10 yaş kategorisinde Türkiye 1'incisi olarak büyük bir başarı elde etti. Nur Pera, "Atlara sarılınca içimde çok büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

HEDEFİ MİLLİ BİNİCİ OLMAK

Nur Pera, haziran ayında yapılan Eyüp Sabri Tuncer, Pony Ligi Final 2024'te ve ardından Türkiye Binicilik Federasyonu'nun düzenlediği çeşitli yarışmalarda birçok ödül kazandı. Son olarak, İstanbul Beykoz'da yapılan PI, PII, EQUIFIN Türkiye Kupası ve PIII Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 1'incisi olmayı başardı. Nur Pera,"Büyüyünce milli binici olmak hedeflerim arasında. Atımın ismi 'Vefa'. Onu çok seviyorum, iyi anlaşıyorum" şeklinde konuştu. Nur Pera'nın antrenörü Cengiz Şam ise, "Yaşıtlarına göre çok daha ileri seviyede" dedi.