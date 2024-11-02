Sivas’ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Gültepe Mahallesi, Mecnun Otyakmaz Caddesi'nde saat 19.30 sıralarındar bir halk otobüsü ile otomobil çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Ahmet Turan Arslan'ın kullandığı 58 H 0200 plakalı halk otobüsü, Serdar Toptaş'ın yönetimindeki 58 AFG 104 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerle birlikte otomobil ve halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun hafif olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.