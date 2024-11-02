Diyanet’ten hacı adaylarına pasaport uyarısı!

Kura sonuçları açıklandığında hacca gitmeye hak kazanan adayların, mağduriyet yaşamamaları için pasaport larının en az 30 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli olması gerektiği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pasaport sürelerini güncellemek isteyen hacı adayları, İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine 30 Kasım 2024 tarihinden sonra başvurarak en az bir yıllık geçerli pasaport çıkartmaları gerektiği ifade edildi.

"EN AZ 1 YILLIK GEÇERLİ PASAPORT ÇIKARTINIZ"

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlik süresinin en az 30 Kasım 2025 tarihine kadar olması gerekmektedir. Bu sebepten yeni pasaport alacaksanız veya güncelleyecekseniz il ilçe nüfus müdürlüklerine 30 Kasım 2024 tarihinden sonra müracaat ediniz ve en az 1 yıllık geçerli pasaport çıkartınız. Hacı adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu hususlara dikkat etmesi ve pasaport müracaatlarınızı 30 Kasım 2024 tarihinden sonra yapmanız büyük önem taşımaktadır. 2025 yılı hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için, il ve ilçe müftülüklerimizi ziyaret edebilir veya Genel Müdürlüğümüzün 0850 260 13 13 numaralı iletişim merkezi numarasını arayabilirsiniz" dedi.