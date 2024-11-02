Hatay’da orman yangını: 153 araç, 523 personel bölgede! Valilikten flaş açıklama

Hatay'da orman yangını (AA)

Yangının sıçradığı Harlısu Mahallesi'nde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Yangın muhtemelen elektrik direğinden kaynaklı başladı. Tabii genel olarak bugün şehrimiz için meteoroloji, rüzgarın şiddetli olacağıyla ilgili uyarıda bulunmuştu. Bununla beraber başta Kozaklı Mahallemiz olmak üzere daha sonra oradan Harlısu Mahallemize yangın sıçradı. Şu anda Kozaklı Mahallemizde yangın kontrol altına alındı ama Harlısu'da da ekiplerimiz çalışıyor. Şu an itibarıyla 153 araç, 523 personelle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İnşallah ileriki saatlerde rüzgarın da şiddetini azaltmasıyla yangını kontrol altına alacağız."