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Hatay'da orman yangını: 153 araç, 523 personel bölgede! Valilikten flaş açıklama

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında 153 araç, 523 personel yer alırken, Hatay Valisi Mustafa Masatlı bölgede incelemelerde bulundu. Öte yandan Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yangının Harlısu Mahallesi'ndeki bazı evlere sıçradığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 21:08 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 21:47
Hatay’da orman yangını: 153 araç, 523 personel bölgede! Valilikten flaş açıklama

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'da orman yangını (AA)Hatay'da orman yangını (AA)

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale etti.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle Harlısu Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine ulaştı.

Hatay'da orman yangını (AA)Hatay'da orman yangını (AA)

Çevre illerden gelen ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları, havanın kararması nedeniyle karadan sürdürülüyor.

Hatay'da orman yangını (AA)Hatay'da orman yangını (AA)
"YANGIN MUHTEMELEN ELEKTRİK DİREĞİNDEN KAYNAKLI BAŞLADI"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi alan Masatlı, AA muhabirine, yangının Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'nde saat 11.40 sıralarında çıktığını söyledi.

Hatay'da orman yangını (AA)Hatay'da orman yangını (AA)
Yangının sıçradığı Harlısu Mahallesi'nde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Yangın muhtemelen elektrik direğinden kaynaklı başladı. Tabii genel olarak bugün şehrimiz için meteoroloji, rüzgarın şiddetli olacağıyla ilgili uyarıda bulunmuştu. Bununla beraber başta Kozaklı Mahallemiz olmak üzere daha sonra oradan Harlısu Mahallemize yangın sıçradı. Şu anda Kozaklı Mahallemizde yangın kontrol altına alındı ama Harlısu'da da ekiplerimiz çalışıyor. Şu an itibarıyla 153 araç, 523 personelle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İnşallah ileriki saatlerde rüzgarın da şiddetini azaltmasıyla yangını kontrol altına alacağız."

Hatay'da orman yangını (AA)Hatay'da orman yangını (AA)

Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, itfaiye ekipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının tüm araçlarının bölgeye sevk edildiğini dile getiren Masatlı, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Şu an itibarıyla herhangi bir can kaybının olmadığını söyleyen Masatlı, "Sadece Harlısu Mahallesi'nde 4 evimiz kısmen yangından etkilendi, 2 ahırımızda da zarar oluştu. Biz bu zararların bu ölçüde kalacağını düşünüyoruz." dedi.

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