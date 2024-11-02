Oyuncu Ümit Gündeş kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

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Ümit Gündeş kimdir, hangi dizilerde oynadı?

İşletmenin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Ümit Gündeş son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol almıştı. Oyuncunun bir zamanlar dönem dizilerinde oyunculuk yaptığı öğrenildi. Avcılar bölgesinde ikamet ettiği bilinen Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam saatlerinde yakalanarak emniyete götürüldü.