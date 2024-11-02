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Oyuncu Ümit Gündeş kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ümit Gündeş hırsızlıktan yakalanması ile gündeme geldi. İstanbul Beylikdüzü'nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Beylikdüzü polisi, zeytinyağı çalan kişinin dizilerde bir dönem oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu açıkladı. Oyuncu yakalanarak gözaltına alındı. Ümit Gündeş kimdir? Oyuncu Ümit Gündeş nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 14:43 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 14:45
Oyuncu Ümit Gündeş kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

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Ümit Gündeş'in yakalanması haberi gündemde yer alıyor. Hırsızlıktan yakalanan Ümit Gündeş geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde bir marketten zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Haberin ardından "Ümit Gündeş kimdir, nereli?" soruları merak ediliyor. İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ümit Gündeş kimdir, hangi dizilerde oynadı?

İşletmenin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Ümit Gündeş son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol almıştı. Oyuncunun bir zamanlar dönem dizilerinde oyunculuk yaptığı öğrenildi. Avcılar bölgesinde ikamet ettiği bilinen Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam saatlerinde yakalanarak emniyete götürüldü.

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