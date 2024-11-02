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İsmailağa Camii'nde havaya ateş açmıştı! Şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Fatih'te İsmailağa Camisi'nin avlusunda havaya ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli M.Ş.A. yakalandı. M.Ş.A.'nın imamla arasında alacak verecek meselesi olduğu bu gerekçesiyle havaya ateş açtığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ş.A. adliyeye sevk edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 14:59 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 14:59
İsmailağa Camii’nde havaya ateş açmıştı! Şüpheli adliyeye sevk edildi

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Olay, dün akşam saatlerinde Fatih'te bulunan İsmailağa Camisi'nde meydana geldi.

Camiye cuma vakti gelen M.Ş.A. avluda silahla havaya 7 el ateş açtıktan sonra buradan ayrıldı.

Camiye cuma vakti gelen M.Ş.A. avluda silahla havaya 7 el ateş açtı. (Takvim.com.tr / Arşiv)Camiye cuma vakti gelen M.Ş.A. avluda silahla havaya 7 el ateş açtı. (Takvim.com.tr / Arşiv)

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İnceleme yapan ekipler, avluda 5 kovan buldu. Şüphelinin geldiği araç caminin arkasındaki Camcı Çeşmesi Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan M.Ş.A. ile cami imamı arasında alacak verecek meselesi olduğu ve M.Ş.A.'nın bu sebeple camii avlusunda ateş açtığı öğrenildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından şüpheli M.Ş.A.'yı Üsküdar'da yakaladı. (Takvim.com.tr / Arşiv)Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından şüpheli M.Ş.A.'yı Üsküdar'da yakaladı. (Takvim.com.tr / Arşiv)


Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından şüpheli M.Ş.A.'yı Üsküdar'da yakaladı. Şüphelinin üst aramasında olayda kullandığı silah, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. M.Ş.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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