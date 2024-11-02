İsmailağa Camii’nde havaya ateş açmıştı! Şüpheli adliyeye sevk edildi

Camiye cuma vakti gelen M.Ş.A. avluda silahla havaya 7 el ateş açtı. (Takvim.com.tr / Arşiv)

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İnceleme yapan ekipler, avluda 5 kovan buldu. Şüphelinin geldiği araç caminin arkasındaki Camcı Çeşmesi Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan M.Ş.A. ile cami imamı arasında alacak verecek meselesi olduğu ve M.Ş.A.'nın bu sebeple camii avlusunda ateş açtığı öğrenildi.