Malatya’da deprem | AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD depremin merkez üssü Yeşilyurt olarak duyurdu.
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD depremin merkez üssü Yeşilyurt olarak duyurdu.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, "Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Yeşilyurt (Malatya) Tarih:2024-11-02 Saat:13:21:38 TSİ Enlem:38.18028 N Boylam:38.17472 E Derinlik:15.03 km" ifadelerine yer verildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem Belediyesi
|Boylam Belediyesi
|Derinlik
|Bahşiş
|Büyüklük
|Yer
|Olay Kimliği
|02-11-2024 13:21:38
|38.1803
|38.1747
|15.03
|ML
|3.5
|Yeşilyurt (Malatya)
|642010
|02-11-2024 12:07:25
|37.6197
|35.8361
|7.12
|ML
|2.5
|Kozan (Adana)
|642009
|02-11-2024 12:05:23
|38.2444
|38.1164
|6.96
|ML
|1.7
|Yeşilyurt (Malatya)
|642008
|02-11-2024 10:00:44
|38.8833
|37.4053
|6.99
|ML
|1.6
|Gürün (Sivas)
|642007
|02-11-2024 09:41:00
|40.1275
|32.0006
|7.25
|ML
|1.9
|Beypazarı (Ankara)
|642006
|02-11-2024 09:05:19
|38.2236
|38.1044
|6.91
|ML
|1.5
|Yeşilyurt (Malatya)
|642004