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Malatya'da deprem | AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Malatya Yeşilyurt'ta deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. İşte son depremler listesi...

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 13:37 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 13:38
Malatya’da deprem | AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD depremin merkez üssü Yeşilyurt olarak duyurdu.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, "Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Yeşilyurt (Malatya) Tarih:2024-11-02 Saat:13:21:38 TSİ Enlem:38.18028 N Boylam:38.17472 E Derinlik:15.03 km" ifadelerine yer verildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Belediyesi Boylam Belediyesi Derinlik Bahşiş Büyüklük Yer Olay Kimliği
02-11-2024 13:21:38 38.1803 38.1747 15.03 ML 3.5 Yeşilyurt (Malatya) 642010
02-11-2024 12:07:25 37.6197 35.8361 7.12 ML 2.5 Kozan (Adana) 642009
02-11-2024 12:05:23 38.2444 38.1164 6.96 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 642008
02-11-2024 10:00:44 38.8833 37.4053 6.99 ML 1.6 Gürün (Sivas) 642007
02-11-2024 09:41:00 40.1275 32.0006 7.25 ML 1.9 Beypazarı (Ankara) 642006
02-11-2024 09:05:19 38.2236 38.1044 6.91 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 642004
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