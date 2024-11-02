Ankara’da yeni lezzet alarmı: Ahtapot döneri menüde yerini aldı

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Ankara'da deniz mahsulleri sunan bir restoran işleten iki kardeş menülerine ekledikleri ahtapot döner ile dikkatleri üzerine çekti. Geleneksel döner anlayışını farklı bir boyuta taşıyan bu yenilik ilk etapta müşterilerde şaşkınlık yaratırken lezzetiyle tam not almayı başardı. İşte habere dair merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Özel tereyağlı sos ile servis ediliyor Mehmet ve Faruk Gezen kardeşler restoranlarında sürekli yeni lezzetler deniyorlar. Ahtapot döner fikri de böylece ortaya çıkıyor. Ahtapotları kaynar suda bekletip ardından özel tereyağlı sos ile döner tezgahında hazırlayan kardeşler bu sıra dışı lezzeti önce kendileri denedi. İlk tadımlardan sonra olumlu geri dönüşler alarak menülerine eklemeye karar verdiler.