Ankara’da yeni lezzet alarmı: Ahtapot döneri menüde yerini aldı

Ankara'da deniz mahsulleri sunan bir restoran işleten iki kardeş menülerine ekledikleri ahtapot döner ile dikkatleri üzerine çekti. Geleneksel döner anlayışını farklı bir boyuta taşıyan bu yenilik ilk etapta müşterilerde şaşkınlık yaratırken lezzetiyle tam not almayı başardı. İşte habere dair merak edilen detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
Özel tereyağlı sos ile servis ediliyor
Mehmet ve Faruk Gezen kardeşler restoranlarında sürekli yeni lezzetler deniyorlar. Ahtapot döner fikri de böylece ortaya çıkıyor. Ahtapotları kaynar suda bekletip ardından özel tereyağlı sos ile döner tezgahında hazırlayan kardeşler bu sıra dışı lezzeti önce kendileri denedi. İlk tadımlardan sonra olumlu geri dönüşler alarak menülerine eklemeye karar verdiler.
(Takvim Foto Arşiv)
Müşterilerden gelen tepkiler olumlu
Restoranın kapısından içeri adım atanlar döner tezgahında gördükleri ahtapota ilk başta şaşırsa da tadını merak edip denemeye cesaret ediyorlar. Ahtapot döneri tatma şansı bulan müşterilerin genel olarak bu lezzeti beğendikleri gözlemleniyor. Gezen kardeşler sürekli olarak yeni tarifler denediklerini ve müşterilerine en iyi deneyimi sunmak için çaba gösterdiklerini paylaştılar.