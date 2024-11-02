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Ankara'da yeni lezzet alarmı: Ahtapot döneri menüde yerini aldı

Tavuk ve et döner Türk lezzetleri arasında her zaman zirvedeki yerini koruyor. Peki size klasik Türk dönerini Ahtapot yorumu ile tadabileceğinizi söylesek! Ankara'da deniz mahsülleri servis eden iki kardeş yeni bir lezzete imza attı ve döneri ahtapot imzasıyla servis etti. Peki müşterilerden nasıl tepkiler aldılar? İşte habere ilişkin ilginç detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 13:07 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 13:09
Ankara’da yeni lezzet alarmı: Ahtapot döneri menüde yerini aldı

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Ankara'da deniz mahsulleri sunan bir restoran işleten iki kardeş menülerine ekledikleri ahtapot döner ile dikkatleri üzerine çekti. Geleneksel döner anlayışını farklı bir boyuta taşıyan bu yenilik ilk etapta müşterilerde şaşkınlık yaratırken lezzetiyle tam not almayı başardı. İşte habere dair merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Özel tereyağlı sos ile servis ediliyor

Mehmet ve Faruk Gezen kardeşler restoranlarında sürekli yeni lezzetler deniyorlar. Ahtapot döner fikri de böylece ortaya çıkıyor. Ahtapotları kaynar suda bekletip ardından özel tereyağlı sos ile döner tezgahında hazırlayan kardeşler bu sıra dışı lezzeti önce kendileri denedi. İlk tadımlardan sonra olumlu geri dönüşler alarak menülerine eklemeye karar verdiler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Müşterilerden gelen tepkiler olumlu

Restoranın kapısından içeri adım atanlar döner tezgahında gördükleri ahtapota ilk başta şaşırsa da tadını merak edip denemeye cesaret ediyorlar. Ahtapot döneri tatma şansı bulan müşterilerin genel olarak bu lezzeti beğendikleri gözlemleniyor. Gezen kardeşler sürekli olarak yeni tarifler denediklerini ve müşterilerine en iyi deneyimi sunmak için çaba gösterdiklerini paylaştılar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yenilik arayışları devam ediyor

Kardeş işletmeciler menülerinde farklı lezzetler sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Şefler ahtapot döner gibi yaratıcı lezzetlerle restoran deneyimlerini zenginleştirirken gastronomi alanında kendilerine özgü bir yer edinmeyi amaçlıyorlar. Ahtapot döner hem sunumu hem de tadıyla restoranın en dikkat çekici lezzetlerinden biri olmayı başarıyor.

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