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İstanbul'da kan donduran olay: Önce damadını sonra kendisini vurdu!

İstanbul Bayrampaşa'da Ekrem Girgin (50), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur'u (32), konuşmak için çalıştığı gece tarım ilaçları satan dükkana çağırdı. İkili arasında tartışma çıktı. Girgin, Timur'u silahla öldürüp ardından kendi hayatına son verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024
İstanbul’da kan donduran olay: Önce damadını sonra kendisini vurdu!

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İstanbul Bayrampaşa'da Ekrem Girgin (50), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur'u (32), konuşmak için çalıştığı gece tarım ilaçları satan dükkana çağırdı. İkili arasında tartışma çıktı. Girgin, Timur'u silahla öldürüp ardından kendi hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, iki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi duyan yakınları ise olay yerine koştu. İki adamın ölüm haberiyle yıkılan aile üyeleri, gözyaşlarını tutamadı. Cenazeler ise olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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